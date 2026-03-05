Кияни вже звикли, що після кожної зими місто нагадує зону випробувань для позашляховиків, але цьогорічна ситуація перейшла всі межі.

Щойно столиця почала оговтуватися від енергетичної кризи, як навалилася інша біда: дороги та тротуари буквально розсипаються на очах.

Цю проблему підняли на засіданні фракції «Європейська Солідарність» у Київраді. Депутати викликали «на килим» керівників районних Шляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) та верхівку «Київавтодору», щоб почути бодай якісь логічні пояснення.

Депутатка Київради Людмила Ковалевська не стримувала емоцій, описуючи стан міської інфраструктури:

«Після зимової енергокризи наступним болючим викликом для Києва став стан доріг і тротуарів. Руйнування проїзної частини — уже на межі катастрофи, пішохідна інфраструктура теж сиплеться».

Відповіді посадовців були прогнозованими: мовляв, техніка стара, асфальт зношений, а грошей на все не вистачає. Проте у депутатів виникло закономірне запитання: куди зникають величезні суми, які місто справно виділяє щороку?

«У відповідь на запитання депутатів знову прозвучали знайомі пояснення — зношеність і брак коштів. Але факт простий: щороку з міського бюджету виділяються мільярди на капітальні ремонти. І попри це щовесни маємо те саме — Києвом нормально їздити неможливо», — констатує Людмила Ковалевська.

Виходить замкнене коло: поки бюджетні мільярди «закатують» в асфальт під час капітальних робіт, звичайні водії та пішоходи щовесни змушені грати в квест «об’їдь яму та не зламай ноги». Депутати вимагають від дорожників не просто виправдань, а реальних звітів: чому якість робіт така низька, що дороги не витримують навіть однієї зими.