В Україні та за її межами триває масштабна художня ініціатива, де кожен малюнок — це не просто фарби на папері, а маніфест за майбутнє планети. Організатори закликають молодих талантів стати голосом природи, яка сьогодні мовчки страждає від війни.

Хто стоїть за ініціативою: широке коло однодумців

Масштабність цього проєкту забезпечує потужна команда організаторів та партнерів, які об’єднали зусилля заради екологічного виховання молоді. До створення та підтримки конкурсу долучилися:

Національна бібліотека України для дітей;

Олена Криворучкіна — народний депутат України IX скликання, заступник голови Комітету ВРУ з питань екологічної політики;

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України;

Державна екологічна інспекція України;

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація;

Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP);

Програма підтримки ОБСЄ для України (OSCE SPU);

Національна спілка художників України;

Міністерство культури України;

Громадська організація «Українська асоціація працівників бібліотек для дітей»;

Громадська організація «Муніципальна ліга Києва»;

Фонд Миколи Томенка «Рідна країна»;

Громадська організація «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право»;

Громадська організація «ІНПОЛІТ»;

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».

Місія проєкту: від руйнування до життя

Головна мета ІІ Міжнародного конкурсу «Майбутнє планети у наших руках!» — привернути увагу світу до того, як війна нищить українське довкілля. Організатори прагнуть популяризувати ідеї «зеленого» відновлення та навчити підростаюче покоління відповідально ставитися до ресурсів планети. Тема 2026 року — «Від руйнування — до відновлення: життя сильніше за війну» — підкреслює, що навіть після найстрашніших подій природа здатна на відродження, якщо їй допомогти.

Масштаби, що вражають

Ця ініціатива вже давно переросла межі звичайного творчого змагання. Починаючи з 2021 року, у подібних екологічних конкурсах взяли участь понад 21 тисяча дітей з усіх куточків України та з-за кордону. З минулого року проєкт офіційно став міжнародним, що дозволяє залучити до обговорення проблем української екології світову спільноту.

Хто та як може взяти участь

Організатори запрошують до участі дітей та підлітків віком від 6 до 18 років. Роботи будуть оцінюватися у чотирьох вікових категоріях:

Малюки до 7 років. Школярі 8–11 років. Підлітки 12–14 років. Старшокласники 15–18 років.

Учасники можуть обрати один із шести тематичних напрямів, серед яких: боротьба за природу після перемоги, особистий внесок у екомайбутнє, природа в улюбленій книжці, проблема відходів та бачення «Зеленої України» у майбутньому.

Технічні деталі та терміни

Конкурс проводиться у три етапи та триватиме до 22 квітня 2026 року (Міжнародний день Землі).

Вимоги до робіт:

Малюнок формату А3.

Довільна техніка (фарби, олівці, крейда тощо).

Робота має бути авторською та відповідати темі року.

Куди надсилати:

Учасники з України: мають надіслати оригінали робіт поштою до своїх обласних бібліотек для дітей або до Національної бібліотеки України для дітей (03190, м. Київ, вул. Януша Корчака, 60) до 31 березня. Електронні копії від жителів України не приймаються.

мають надіслати оригінали робіт поштою до своїх обласних бібліотек для дітей або до Національної бібліотеки України для дітей (03190, м. Київ, вул. Януша Корчака, 60) до 31 березня. Електронні копії від жителів України не приймаються. Закордонні учасники: можуть скористатися електронною поштою konkurs.biblioteka@ukr.net.

До малюнка обов’язково потрібно додати інформацію про автора: прізвище та ім’я, дата народження, клас, поштова адреса та телефон батьків для зв’язку. Організатори наголошують, що надіслані роботи можуть бути використані для виставок, презентацій та видання спеціальних альманахів, щоб дитячі ідеї побачило якомога більше людей.