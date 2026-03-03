Законопроєкт № 9009 від 13.02.2023 року (головний комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів - Третьякова Г. М.), який передбачав скасування 8 березня, як державного свята та встановлення нової дати не набув чинності та не вплинув на чинний правовий статус Міжнародного жіночого дня. Жодних інших законів, які б офіційно скасовували це свято або переносили його на іншу дату, ухвалено не було.

Так, 8 березня офіційно залишається державним святом — Міжнародним жіночим днем. Його статус закріплений у чинному законодавстві: стаття 73 Кодексу законів про працю України включає цю дату до переліку святкових і неробочих днів.

Водночас під час воєнного стану діють особливі правила. Закон України № 2136-IX від 15 березня 2022 року, який регулює трудові відносини в умовах війни, передбачає тимчасове призупинення норм щодо святкових і неробочих днів.

Отже, нині 8 березня залишається державним святом в Україні, проте під час воєнного стану воно не супроводжується додатковим вихідним.

8 березня в цьому році припадає на неділю, вихідний день і в нас питають?, так може переноситься вихідний на наступний після святкового або неробочого дня, тобто на 9 березня?



Попри загальнодержавні обмеження, законодавство дозволяє керівникам підприємств встановлювати власний графік роботи. Стаття 9-1 КЗпП дає право роботодавцям встановлювати додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників за власні кошти. Отже, рішення про те, чи буде понеділок 9 березня робочим днем, у приватному секторі залишається за власником компанії, який може надати працівникам день відпочинку на власний розсуд, закріпивши це відповідним наказом.







