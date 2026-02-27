Дерматовенеролог розповіла, що всіх вагітних жінок обов’язково обстежують на сифіліс і лікують, щоб це захворювання не передалось дитині, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами лікарки, медицина в Україні на хорошому рівні, і всі жінки, які встають на облік у жіночих консультаціях щодо вагітності, обстежуються обов’язково на сифіліс. І дуже часто, зазначає вона, спливають посипані попелом молодості історії 20-річної давнини.

«Коли ми бачимо, що вагітна має сифіліс або антитіла до сифілісу і непідтверджене лікування, ми назначаємо лікування вагітній для того, щоб дитина не отримувала лікування після народження. Коли вагітна отримує лікування, це дозволяє практично нівелювати ризик зараження. Я не володію самими свіжими даними, але з 2014 року в Україні не було зареєстровано випадків вродженого сифілісу завдяки тому, що проводяться обстеження вагітних», – пояснює Дарія Воробчук.

Принагідно гостя програми згадує один випадок, коли привезли літню жінку, перед плановим оперативним втручанням їй провели обстеження і виявили антитіла до сифіліса. Зрештою, продовжує лікарка, пацієнтка зізналась, що ще у 17-18 років заразилась, лікування було потайки без документації.

«У неї сифіліс був пролікований, тому що не було жодних проявів за життя. Чи вважаємо ми її безпечною для суспільства? Вважаємо. Але у нас немає документу про те, що пацієнтка була діагностована і пролікована, ми зобов'язані, згідно з чинним законодавством, призначити їй лікування», – розповідає Дарія Воробчук.

