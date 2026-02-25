Поки більшість людей спокійно спали, у Сулинському заказнику кипіла зовсім не мирна робота.

У ніч проти 25 лютого екологи разом із водною поліцією Черкащини під час чергового рейду натрапили на «улов», який тепер коштуватиме його власникам дуже дорого. Двоє чоловіків вирішили, що заповідний статус території — не завада для їхніх планів, але прорахувалися.

Півтора центнера на саморобному мотоциклі

Порушників зупинили в самому серці заказника загальнодержавного значення. Картина була вражаючою: чоловіки везли понад 150 кілограмів свіжовиловленої риби. Для перевезення такого масштабного вантажу вони використовували саморобний триколісний мотоцикл.

Увесь цей улов був здобутий на території, де природа має перебувати під особливим захистом, що лише додає ваги вчиненому.

Чому 150 кг риби оцінили у 2 мільйони

Сума збитків, яку нарахували інспектори Державної екологічної інспекції Центрального округу, приголомшує — понад 2 мільйони гривень. Такий високий цінник пояснюється просто: у заповідних зонах кожна незаконно виловлена рибина рахується за спеціальними, значно вищими тарифами. Оскільки Сулинський заказник має статус загальнодержавного, держава суворо карає за будь-яке втручання в його екосистему.

Що чекає на порушників далі

Простим штрафом ця історія не закінчиться. На чоловіків уже склали адміністративні протоколи за порушення правил охорони та використання територій природно-заповідного фонду.

Проте справа набагато серйозніша: відомості про подію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це означає, що за справу взялися правоохоронці в межах кримінального провадження. Саморобну техніку та весь улов вилучили, а питання про їхній арешт зараз вирішується в суді.

Екологи та поліція попереджають: посилені перевірки на водоймах тривають цілодобово. Природа — це не бездонна комора, особливо коли мова йде про заповідні місця.