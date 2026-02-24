Ранок 24 лютого 2022 року назавжди закарбувався в пам'яті кожного з нас як момент, коли звичне життя залишилося в минулому.

Це була межа, переступивши яку, Україна вже не могла бути колишньою. Проте те, що ворог вважав нашою слабкістю, стало нашою найбільшою силою — рішучістю стояти до кінця.

Єдність, яка зламала «бліцкриг»

Коли перші ракети впали на наші міста, українці не побігли, а об’єдналися. Звичайні люди та військові стали тим самим «монолітом», про який сьогодні говорять спецпризначенці. Саме цей залізний щит зруйнував самовпевнені плани агресора на швидку перемогу. Розрахунок ворога на паніку та хаос розбився об спокійну лють українського народу.





12 років досвіду проти «другої армії світу»

Для бійців підрозділу «ОМЕГА» повномасштабна війна не стала сюрпризом. Їхній професіоналізм гартувався роками — за плечима воїнів було вже дванадцять років бойового досвіду. Цей гарт дав про себе знати з перших же хвилин великої війни.

Результати роботи спецназу ворог відчув миттєво:

палаючі колони техніки, що так і не дійшли до своїх цілей;

зухвалі операції в тилу, яких окупанти просто не очікували;

ювелірна точність у ліквідації живої сили ворога.

Точність та сміливість «Омеги» стали для противника болючим сюрпризом, до якого він не зміг адаптуватися.





Робота в тилу та на «нулі»: як «Омега» воює сьогодні

Війна триває, і сьогодні «ОМЕГА» продовжує залишатися однією з найбільш ефективних сил на фронті. Їхня стратегія — це не просто оборона, а системне руйнування ворожого механізму. Бійці працюють комплексно: вони нищать логістичні шляхи, якими ворог підвозить боєприпаси, зривають плани наступу ще на етапі підготовки та дістають окупантів навіть там, де ті почуваються в безпеці — глибоко в тилу.



Кожна успішна операція сьогодні — це ще один крок до того, щоб остаточно вибити загарбників з нашої землі. «Омега» не просто тримає лінію фронту, вона диктує ворогу свої умови.