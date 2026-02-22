Поки країна живе своїм ритмом, у наших лісах та заповідниках не вщухають пилки.

Державна екологічна інспекція підбила підсумки своєї роботи за тиждень з 13 по 19 лютого 2026 року. Картина виглядає тривожно: щодня інспектори фіксували загалом по 50 порушень. Загалом за цей короткий період збитки, завдані природі, перевищили 24 мільйони гривень.

Чернігівщина: масштаби, що шокують.

Найгучніша історія трапилася неподалік села Вовчок, що у Чернігівському районі. Тут екологи виявили справжній «цвинтар» дерев. Хтось вирішив влаштувати масову вирубку лісу, що вже склався. Масштаби вражають навіть досвідчених фахівців: збитки оцінили у понад 20,3 мільйона гривень. Це не просто кілька зрубаних стволів – це знищена екосистема, на відновлення якої підуть десятиліття. Справою вже опікується обласна прокуратура.

Заповідні вільхи та «голі» лісосмуги

Не менш зухвалими виявились порушники у Львівській області. У Стрийському районі на території ландшафтного заказника «Стариці Дністра» зрубали 15 вільх. Здавалося б, цифра невелика, але оскільки це територія природно-заповідного фонду, кожне дерево там за вагою золота. Як наслідок, двом громадянам виставили претензії на 1,18 мільйона гривень. Це дуже дорогий урок про те, що заповідна земля не є місцем для самовільних розправ над деревами.

Схожа ситуація і на Полтавщині. Між селами Лахни та Лелюхівка хтось «поголив» лісосмугу вздовж дороги, зрубавши 75 дерев різних порід. Тепер за ці дрова доведеться заплатити майже 900 тисяч гривень збитків, а матеріали вже вивчає поліція.

Мовою цифр: штрафи та реальні гроші

Усього за тиждень екологи склали 343 протоколи на порушників. Цікаво, що сума самих штрафів порівняно невелика – близько 77 тисяч гривень. Однак справжнє фінансове покарання приходить саме через нарахування збитків, що вимірюються мільйонами.

За цей час державі вже вдалося повернути до бюджету понад 3,7 мільйона гривень — це гроші, які порушники сплатили добровільно або через суди за попередні «гріхи».

Екологи відзначають: кожен зрубаний за межами правил ствол — це не просто деревина, це прямий удар по нашому повітрі, захист полів та клімату. Робота з виявлення таких «лісорубів» продовжується по всій країні.