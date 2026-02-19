У Подільській районній адміністрації Києва відбулася зустріч, присвячена питанням доброчесності та боротьби з корупційними ризиками.

Семінар «Запобігання корупції в публічному управлінні» зібрав посадовців та експертів, щоб розібратися, як зробити роботу влади максимально прозорою та відповідальною.

На запрошення керівника району Володимира Наконечного до розмови долучилися досвідчені фахівці: доктор юридичних наук, професор Ігор Пастух та представниця Київського регіонального центру підвищення кваліфікації Юлія Мошківська.

Головною темою обговорення стала не лише теорія права, а й реальні життєві ситуації. Учасники дійшли висновку: корупція рідко починається з великих порушень. Найчастіше вона виростає з байдужості, звички «заплющувати очі» на дрібні компроміси або простого мовчання там, де варто було б проявити принциповість.











Голова Подільської РДА Володимир Наконечний зазначив, що основою здорового управління має бути саме культура чесності.

«Корупція не з’являється раптово — вона виростає з маленьких поступок власним принципам. Наше завдання — створити таке середовище, у якому чесність є нормою, а будь-який конфлікт інтересів не замовчується, а врегульовується відкрито й відповідально», — підкреслив очільник району.

В адміністрації наголошують, що такі навчання є частиною системної роботи. Постійна профілактика ризиків та формування атмосфери прозорості залишаються ключовими пріоритетами в діяльності Подільської РДА. Кожен державний службовець має розуміти, що його персональна відповідальність — це фундамент довіри громади до влади.





