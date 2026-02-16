На Покровському напрямку, де зараз тривають одні з найважчих боїв, бійці Центру спеціального призначення «Омега» провели блискавичну та надскладну операцію

Їм вдалося неможливе — повернути додому свого офіцера, який пораненим потрапив до рук ворога і майже місяць перебував у неволі.

Майже місяць невідомості та надії

Офіцер на псевдо «Карат» провів у полоні довгих 27 днів. Весь цей час він боровся з наслідками поранень, не маючи належної допомоги. Для побратимів з «Омеги» було справою честі знайти та визволити свого. Операція готувалася з особливою ретельністю, адже на кону було життя людини, яку чекали вдома.

Короткий бій та вісім ліквідованих окупантів

Повернення «Карата» не було випадковістю чи дипломатичним жестом. Це був результат успішної бойової роботи. Під час проведення спецоперації спецпризначенці вступили у вогневий контакт із ворогом. Результат — вісім ліквідованих загарбників та успішна евакуація пораненого українського воїна. Окупанти, які тримали нашого бійця, на власному досвіді відчули, що «Омега» ніколи не залишає своїх.





Братство в дії: хто допоміг повернути героя

Успіх операції став можливим завдяки тісній взаємодії різних підрозділів. Командування «Омеги» висловило щиру подяку колегам з «Альфи» СБУ, нацгвардійцям із бригади «Червона Калина» та управління 1-го корпусу «Азов». Саме така єдність і підтримка на фронті дозволяють проводити операції, які здаються нездійсненними.

Повернення до життя

Зараз «Карат» уже в безпеці. Він прямує до Києва, де на нього чекає кваліфікована медична допомога та тривалий курс реабілітації. Попри поранення та важкий досвід полону, головне, що офіцер знову на рідній землі. Подробиці того, як саме вдалося викрасти воїна з-під носа у ворога, спецпризначенці обіцяють розповісти згодом.

Життя кожного бійця для нас — понад усе. А ворог має пам'ятати: останнє слово завжди буде за нами.