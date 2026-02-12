Естонія вкотре довела, що справжня підтримка — це не дипломатичні протоколи, а конкретні речі, які рятують у скрутну хвилину.

Поки ворог намагається виснажити нас холодом і темрявою, громади Житомирщини отримали солідний вантаж, який допоможе втримати енергетичний фронт.

Понад 500 кіловатів підтримки

11 лютого в Андрушівці відбулася важлива подія: естонські партнери передали нашим громадам понад 50 одиниць обладнання. Це потужні електрогенератори та дизельні теплові гармати, які тепер поїдуть у 25 громад області.

Якщо говорити мовою цифр, то сумарна потужність допомоги перевищує 500 кВт. Цього вистачить, щоб обігріти площу близько 5–7 тисяч квадратних метрів. Але за цими цифрами стоїть дещо значно важливіше — це можливість для лікарів приймати пацієнтів, для вчителів — вчити дітей, а для комунальників — підтримувати життя в містах і селах навіть за найскладніших умов.

Хто допоміг зігріти Житомирщину

Більшу частину обладнання передала міська рада Таллінна зі своїх власних резервів. Щоб особисто підтримати житомирян, до Андрушівки завітали голова міськради естонської столиці Міхайл Килварт та депутат парламенту Естонії Пеетер Ернітс.

Як зазначив керівник Держекоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський, який є секретарем депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Естонією, ця допомога стала можливою завдяки активній роботі групи під керівництвом народного депутата Арсенія Пушкаренка.

«Для мене велика честь бачити, як наша співпраця перетворюється на реальну допомогу громадам. У час, коли ворог намагається зламати наш дух, така підтримка має особливу цінність. Це не просто техніка — це прояв солідарності та віри в Україну», — наголосив Євгеній Медведовський.

Не просто залізо, а символ солідарності

Естонія відгукнулася на заклик європейських країн максимально швидко, розуміючи, наскільки сильно постраждала наша енергосистема після ракетних атак. Цей жест вкотре нагадує: ми не самі в цій боротьбі.

Генератори та гармати стануть основою для роботи котелень та Пунктів незламності. Житомирщина щиро дякує естонським колегам і громаді Таллінна за те, що вони поруч у цей вирішальний час. Разом ми точно вистоїмо.





