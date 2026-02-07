Поки на фронті виборюється кожен метр нашої землі, у тилу триває не менш важлива битва — за майбутню правову архітектуру держави

У стінах пресцентру інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» відбулося знакове засідання конкурсної комісії. Експерти зібралися, щоб обговорити результати всеукраїнського конкурсу студентських ініціатив під назвою «Нова Україна. Безпековий договір. Очима молодих юристів».

Це не просто черговий конкурс для галочки. Це спроба почути тих, кому доведеться жити та працювати в Україні після перемоги. Молоді правники пропонують свій погляд на те, якими мають бути гарантії безпеки, щоб трагедії минулого ніколи не повторилися.

Хто оцінює ідеї молоді

Для того, щоб студентські пропозиції не залишилися просто текстами на папері, до складу журі увійшли люди з величезним досвідом у політиці, дипломатії та праві. Це фахівці, які розуміють реальну вагу кожного слова в міжнародних угодах.

До конкурсної комісії долучилися: Людмила Кожура, Світлана Задерейко, Валентин Наливайченко, Володимир Наконечний, Ігор Осташ, Наталія Казаєва, Вадим Красник, Олексій Шевчук, Юрій Радзієвський, Максим Уракін та Єва Гофманська. Така строката за досвідом команда гарантує, що кожна робота буде вивчена під різними кутами — від юридичної техніки до дипломатичних тонкощів.











Чому безпека — це не лише зброя

Одним із ключових спікерів засідання став голова Подільської райдержадміністрації Володимир Наконечний. Він зауважив, що майбутня безпека України — це складний пазл. Неможливо побудувати захищену державу, спираючись лише на один напрям.

За словами Наконечного, саме зараз важливо залучати молодь до формування стратегічного бачення післявоєнного світу. Він наголосив, що успішна модель безпеки — це «коктейль» із права, міжнародних відносин, уроків історії та фахової дипломатії. Тільки такий міждисциплінарний підхід дозволить створити справді життєздатні гарантії для України.

Битва за інтелект

Сьогодні, коли триває війна за саме існування української нації, підтримка молодих науковців набуває особливого сенсу. Організатори переконані: такі конкурси та гідні нагороди для студентів — це не просто меценатство. Це інвестиція в «інтелектуальну аристократію» країни.

Важливо зберегти та примножити той розумовий потенціал, який зараз є в Україні. Саме ці молоді люди, які сьогодні пишуть свої перші правотворчі ініціативи, завтра стануть тими елітами, що визначатимуть шлях держави на десятиліття вперед. Підтримка їхніх прагнень сьогодні — це запорука того, що завтра наше правосуддя та безпека будуть у надійних руках.





