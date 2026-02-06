Економічний експерт Павло Себастьянович заявив, що космічні пенсії суддів, які вони самі собі призначають, – це не нормально, верховенство права має бути вище за безкарність.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Безкарність, яка зараз є в Україні, вже досягла такого ліміту, що із цим щось потрібно зробити. А зробити щось може виключно правоохоронна система. Тобто не може пересічна людина взяти і розслідувати якийсь злочин. Нас там питають: «А які у вас докази?». Ну, як можуть у пересічної людини бути докази? Ми просто бачимо, що є ознаки злочинності, що люди щось роблять, у них є гроші, машини, маєтки, але ніхто ні в чому не винен», – пояснює Павло Себастьянович.

Кажуть, констатує гість програми, іти до суду, але наші судді грабують Пенсійний фонд у нас на очах, самі собі призначаючи пенсії у 390 тисяч, НАЗК перевіряє декларації і заплющує очі, сам Пенсійний фонд нічого не оскаржує.

«Я питаю слідчого, високопосадовця: «Чому ви на це заплющуєте очі? Це ж кримінал. Судді грабують бюджет, Пенсійний фонд». Він каже, що вони діють у межах закону. І от що можна зробити?», – підкреслює Павло Себастьянович.

У приклад експерт наводить Гватемалу, де уряд звернувся до ООН, щоб їм прислали прокурорів світового рівня, комісію боротьби з безкарністю.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що Трамп намагається вирішити всі проблеми у світі через економічну вигоду.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман пояснив, чому Х-22 знову полетіли на Київ: «Перемир'я допомогло організувати атаку».