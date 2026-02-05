Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоров'я нації Валерієм Дубілем та співзасновником фонду Вітою Присяжнюк передав чергову партію допомоги бойовим підрозділам Державної прикордонної служби України.

Підрозділи прикордонників щодня працюють у зоні бойових дій, несуть чергування на позиціях та виконують складні оперативні завдання з найважчих напрямів фронту. Формування «Гарт», «Помста», «Сталевий кордон», «Форпост» та інші підрозділи ДПСУ діють у дуже складних умовах, де критично важливим є стабільний зв'язок, надійне харчування та сучасна техніка.

Для забезпечення безперебійної роботи на передовій передані були: зарядні станції для підтримки роботи позицій та обладнання в польових умовах; системи Starlink – для стабільного зв'язку з командуванням, планування операцій та координації дій; дрони Mavic – для повітряної розвідки та моніторингу оперативної обстановки.

«Зв'язок, харчування, розвідка – це базові умови для виконання бойових завдань та збереження життя наших захисників. Саме тому ми системно підтримуємо підрозділи, які стоять на захисті України безпосередньо на лінії зіткнення», - зазначив Валерій Дубіль.

"Наша місія незмінна - рятувати життя там, де сьогодні найважче", - резюмувала співзасновниця БФ молодіжної ініціативи "Надія" Віта Присяжнюк.