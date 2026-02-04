Зимові прогулянки річкою часто здаються романтичними, але іноді вони можуть перетворитися на боротьбу за виживання.

Минулої суботи в Черкасах звичайна прогулянка льодом ледь не стала фатальною для сімейної пари. Подружжя вирішило вийти на лід, але той виявився підступним і миттєво тріснув під їхньою вагою.

На щастя, неподалік працював водяний патруль. Поліцейські помітили людей, які вже опинилися в ополонці, і діяли без вагань. Вони витягли чоловіка і жінку з крижаної води, відігріли, напоїли гарячим чаєм і відвезли додому, щоб ті нарешті змогли отямитися.

Про цей випадок розповів Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції, наголосивши, що безпека – це не порожні слова.

«Льод здається міцним, доки не трісне під ногами… Цього разу все закінчилося добре. Але правда в тому, що тонка крига не залишає простору для помилок», — застеріг Олексій Білошицький .

Він також додав, що жодна хороша фотографія чи цікавість не варта того, щоби ризикувати собою.

«Хочу, щоб це повідомлення було не просто новиною, а нагадуванням: життя завжди важливіше за прогулянку, фото чи цікавість. Бережіть себе й поряд», — наголосив керівник патрульної поліції.

Дякуємо нашим хлопцям з водного патруля за пильність та врятовані життя. Це той випадок, коли опинитися у потрібному місці у потрібний час – це справжнє диво.