Нещодавно заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко здійснив робочий візит до Естонської Республіки.

У результаті проведених зустрічей із представниками парламенту, уряду та органів місцевого самоврядування було домовлено про реалізацію спільних проєктів у 2026 році.

Як розповів політик, під час розмови з депутатами Рійгікогу було визначено пріоритети подальшої міжпарламентської співпраці. Також із Міністерством оборони Естонії домовлено продовжити спільну з Благодійним фондом BGV програму протезування українських військовослужбовців, які втратили нижні кінцівки.

У межах зустрічі з новообраним міським головою Таллінна Пеетером Раудсеппом вирішили відновити літній відпочинок в Естонії українських дітей. Окрім того, з головою міської ради столиці Михаїлом Килвартом обговорили питання надання нашим громадам оперативної допомоги для подолання енергетичної кризи, зокрема передачу різноманітної техніки.

«Особливу увагу приділили темі відбудови Житомирської області, відновлення якої Естонія взяла під свій патронат. Зокрема, зі стратегічним радником із питань відновлення України Тіітом Ріісало йшлося про подальші кроки у цьому напрямку, а також про залучення Португалії та Ісландії до співпраці в межах комплексного відновлення регіону. Спільно визначили основний порядок денний майбутнього V Форуму з відбудови Житомирщини, який має відбутися найближчим часом у прикордонному місті Овручі. Працюємо далі з нашим стратегічним союзником та дякуємо за всю підтримку й допомогу для нашої держави!» — зазначив керівник парламентської групи дружби між Україною та Естонською Республікою Арсеній Пушкаренко.