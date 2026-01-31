Надумана підозра та штучно створені докази не витримують жодної критики та фактично нівелюються під час судового розгляду. Це підтверджує політичну вмотивованість процесу.

Про це заявив заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль.

«Те, про що ми говорили з першого дня: справа, штучно склеєна «на коліні», розсипається прямо в залі суду. Слідство фактично визнало, що жодних фактів передачі грошей немає», — зазначив Валерій Дубіль.

Він підкреслив, що лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко чітко продемонструвала неспроможність наданих стороною обвинувачення матеріалів. Зокрема, висновки незалежної експертизи засвідчили, що «плівки» НАБУ були змонтовані, а отже, не можуть вважатися належними доказами.

«Зараз ми бачимо позитивну динаміку — правда нарешті виходить на поверхню. Ми не зупинимося, доки це провадження не буде остаточно закрите, а чесне ім’я та законність не будуть відновлені», — наголосив голова Київської «Батьківщини».

Валерій Дубіль також відзначив масштабну підтримку, яку Юлія Тимошенко отримала біля зали суду від сотень людей, що приїхали з усіх куточків України. На його переконання, саме така єдність громади та юридична безпідставність звинувачень дозволили досягти перших результатів — скасування обмежень на пересування та інших обмежувальних заходів щодо Юлії Тимошенко.

«Продовжуємо рухатися далі, адже коли за тобою правда і така потужна підтримка людей — встановлення істини є лише питанням часу. Справедливість є, і за неї варто боротися!» — резюмував Валерій Дубіль.