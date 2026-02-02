Головна тема — захист прав людей, які постраждали від аварії на ЧАЕС, та екологічна безпека територій, які й досі відчувають наслідки катастрофи.

Засідання пройшло під головуванням народного депутата та голови ТСК Арсенія Пушкаренко за участю Першого заступника Голови Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Хто взяв участь у роботі?

Рівень представництва був максимально високим, що дало змогу обговорити проблеми комплексно – від фінансів до культури:

Уряд: Міністр соціальної політики Денис Улютін та Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Відомства: Представники МОЗ, МЗС, Мінкульту, Пенсійного фонду та Державного агентства з управління зоною відчуження (ГАЗВ).

Фахівці Національної академії наук та Академії медичних наук України.

Регіони та громади: керівники обласних військових адміністрацій, голови постраждалих громад та представники профільних громадських організацій.

Про що говорили?

Учасники зосередилися на конкретних кроках, які мають покращити життя людей на забруднених територіях:

Гроші: щомісячні доплати пенсіонерам.

Діти: безкоштовне та якісне харчування у школах.

Безпека: стан радіаційного фону та підготовка до 40-х роковин трагедії на ЧАЕС.

Звіт екоінспекторів: "чорні лісоруби" у зоні відселення

Особливу увагу було приділено екологічному контролю. Голова Держекоінспекції Поліського округу Євген Медведовський поінформував комісію про кричущий факт мародерства у закритій зоні.

«Ми зафіксували системну проблему: навіть там, де господарську діяльність суворо заборонено, тривають крадіжки лісу. На території Народицької громади екоінспектори виявили незаконне рубання понад тисячу дерев. Це зона безумовного відселення. Збитки довкілля склали понад 3,7 млн ​​грн. Усі матеріали ми вже передали до ТСК, Офісу Генпрокурора та інших відомств для покарання винних», — повідомив Євген Медведовський.

Також голова екоінспекції наголосив, що під час війни ядерна безпека стала світовим викликом. Сьогодні ризики навколо Запорізької АЕС змушують нас ще раз вивчити уроки Чорнобиля. Нам потрібен суворий контроль не лише всередині країни, а й з боку міжнародних інституцій, як-от МАГАТЕ. Збереження екологічної безпеки на забруднених землях – це питання нашої відповідальності перед майбутніми поколіннями», – додав Медведовський.

Культурний фінал

На завершення дня став перегляд легендарної стрічки Кіборги. Учасники засідання мали змогу наживо поспілкуватися з режисером Ахтемом Сеїтаблаєвим, актором Андрієм Ісаєнком та режисером Олесею Моргунець-Ісаєнком. Під час зустрічі Олеся була відзначена орденом святої великомучениці Варвари.

Наприкінці заходу Євген Медведовський подякував членам ТСК та чиновникам за професійний підхід, а ліквідаторам – за їхній історичний подвиг.