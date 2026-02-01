Фільм показує щоденну службу спецпризначенців: підготовку, виконання бойових завдань, будні та життя всередині підрозділу.

Продюсер фільму Михайло Ухман та режисерка Юлія Орленко зазначили, що «Ωмега» — це не лише про війну, а насамперед про людей: їхню силу, братерство та професіоналізм.

Серед почесних гостей в залі було присутнє командування НГУ на чолі з бригадним генералом Олександром Півненко, командування Центру спеціального призначення НГУ «ОМЕГА» на чолі з генерал-майором Павлом Яцюко. На кінопоказі були присутні і головні герої стрічки, які нещодавно повернулися з району виконання бойових завдань. Також в залі були як діючі військовослужбовців, так і ветерани спецпідрозділу НГУ «ОМЕГА».

Закритий показ став початком шляху документального фільму «Ωмега». Попереду — фестивальні покази, а згодом стрічка вийде у прокат в українських кінотеатрах.