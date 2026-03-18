У лісовому заказнику «Мостівський», що на Рівненщині, екологи виявили зухвалу крадіжку. Поки природа прокидається від зими, невідомі вирішили «підзаробити» на заповідній деревині, зрубавши вікові дуби

Порушники намагалися бути хитрими та ретельно ховали сліди свого злочину, але інспектори виявилися пильнішими. Тепер за знищення дерев у заповідній зоні доведеться відповідати за всією суворістю закону, адже сума завданих збитків просто приголомшує.

Маскування не допомогло

Інцидент стався 16 березня під час чергового рейду Державної екологічної інспекції Поліського округу. На території заказника інспектори натрапили на свіжі «шрами» в лісі — хтось незаконно спиляв 14 дубів.

Цікаво, що лісоруби діяли не як звичайні дилетанти: вони намагалися максимально приховати свою присутність. Пні від зрубаних велетнів були ретельно замасковані гілками та лісовою підстилкою, щоб їх важко було помітити з першого погляду. Проте обдурити досвідчених фахівців не вдалося.

Мільйонна шкода екосистемі

Коли екологи підрахували збитки, цифра виявилася захмарною. Оскільки дерева росли на території природно-заповідного фонду, де охорона значно суворіша, кожен зрубаний стовбур обійшовся дуже дорого. Загальна сума шкоди, заподіяної державі, становить понад 1,45 мільйона гривень.

На місце події одразу викликали поліцію. Слідчо-оперативна група вже розпочала роботу, щоб встановити особи тих, хто вирішив, що заповідний ліс — це їхній власний склад будматеріалів.





Більше ніж просто дерева

Керівник екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслює, що цей випадок — не просто пересічна вирубка, а справжній замах на цінну екосистему.

«Йдеться не просто про незаконну вирубку – це посягання на територію природно-заповідного фонду, яка має особливу цінність і підлягає посиленій охороні. Подібні дії завдають суттєвої шкоди екосистемам і матимуть відповідні правові наслідки для винних осіб», – зазначає Євгеній Медведовський.

Наразі триває слідство. Правоохоронці збирають докази, аби винні не просто сплатили штрафи, а повною мірою відшкодували збитки, завдані природі Рівненщини.