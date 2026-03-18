Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої за ч.2 ст.111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута.

За його словами, йдеться вже не про політичні дискусії, а про питання безпеки держави. Слідство перевіряє, чи могли публічні заяви Безуглої завдати шкоди українським військовим.

Тарута навів конкретні приклади. Зокрема, після поширення інформації про 72-гу бригаду, яка тримала Вугледар:

• була зірвана планова ротація

• втрачено оборонні позиції

Крім того, після заяв про «виведення бригади з Вугледара», за його словами, вже менш ніж за добу російські війська перекинули значні сили на цей напрямок.

«Коли публічна діяльність призводить до втрат серед військових, ослаблення оборони та деморалізації армії — це вже не про свободу слова. Це про відповідальність», — зазначив Тарута.

Він також повідомив, що разом із народним депутатом Федором Веніславським подавав відповідне звернення.

За словами Тарути, провадження було відкрито за рішенням суду, який зобов’язав Генпрокуратуру внести відомості до ЄРДР.

Наразі триває досудове розслідування.