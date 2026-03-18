Київський Поділ — це не лише бруківка та кав’ярні, а й складний транспортний вузол, який давно потребує «свіжої крові» та розумних рішень

Очільник Подільської районної адміністрації Володимир Наконечний вирішив залучити до розв'язання місцевих проблем науковий десант. Влада району об’єднує зусилля з Національним транспортним університетом (НТУ), щоб перетворити теорію з підручників на реальний комфорт для мешканців.

Університет виходить на вулиці

Головна ідея партнерства — витягнути науку з аудиторій безпосередньо на дороги та перехрестя Подолу. Володимир Наконечний провів робочу зустріч із проректором НТУ Олександром Кулінченком, де сторони домовилися: виш стане активним гравцем у житті району, а не просто сусідом за парканом.

Для району це важливо, адже саме НТУ готує тих, хто знає, як налаштувати логістику та транспортні потоки в сучасному місті.

«Наша мета — вийти за межі формальностей і зробити університет активним учасником життя Подільського району», — наголошує Володимир Наконечний.

Що це дасть подолянам?

Співпраця не обмежиться лише лекціями. План дій, або так звана «дорожня карта», включає три реальні кроки:

Практика на реальних об’єктах: Студенти не будуть вивчати абстрактні схеми, а працюватимуть над кейсами управління Подільським районом. Це шанс для молоді інтегруватися в життя міста ще під час навчання. Наука проти заторів: Наукові розробки університету хочуть використати для покращення транспортної інфраструктури Подолу. Фахівці шукатимуть шляхи, як зробити рух історичними вуличками зручнішим. Пошук талантів: У школах району посилять профорієнтацію, щоб діти бачили перспективу розвитку саме тут, у себе вдома.

Освіта як двигун району

Очільник району впевнений, що знання мають приносити реальну користь громаді. Поділ історично був центром руху — торгового та культурного, а тепер має стати центром інтелектуального розвитку.

«Ми хочемо, щоб ця експертиза працювала на користь подолян, а молодь бачила перспективу розвитку саме тут, у себе вдома. Працюємо над тим, щоб освіта була не просто теорією, а реальною силою, що рухає Подільський район вперед!» — підсумував голова РДА.