Очільник Подільської районної адміністрації Володимир Наконечний вирішив залучити до розв'язання місцевих проблем науковий десант. Влада району об’єднує зусилля з Національним транспортним університетом (НТУ), щоб перетворити теорію з підручників на реальний комфорт для мешканців.
Університет виходить на вулиці
Головна ідея партнерства — витягнути науку з аудиторій безпосередньо на дороги та перехрестя Подолу. Володимир Наконечний провів робочу зустріч із проректором НТУ Олександром Кулінченком, де сторони домовилися: виш стане активним гравцем у житті району, а не просто сусідом за парканом.
Для району це важливо, адже саме НТУ готує тих, хто знає, як налаштувати логістику та транспортні потоки в сучасному місті.
«Наша мета — вийти за межі формальностей і зробити університет активним учасником життя Подільського району», — наголошує Володимир Наконечний.
Що це дасть подолянам?
Співпраця не обмежиться лише лекціями. План дій, або так звана «дорожня карта», включає три реальні кроки:
- Практика на реальних об’єктах: Студенти не будуть вивчати абстрактні схеми, а працюватимуть над кейсами управління Подільським районом. Це шанс для молоді інтегруватися в життя міста ще під час навчання.
- Наука проти заторів: Наукові розробки університету хочуть використати для покращення транспортної інфраструктури Подолу. Фахівці шукатимуть шляхи, як зробити рух історичними вуличками зручнішим.
- Пошук талантів: У школах району посилять профорієнтацію, щоб діти бачили перспективу розвитку саме тут, у себе вдома.
Освіта як двигун району
Очільник району впевнений, що знання мають приносити реальну користь громаді. Поділ історично був центром руху — торгового та культурного, а тепер має стати центром інтелектуального розвитку.
«Ми хочемо, щоб ця експертиза працювала на користь подолян, а молодь бачила перспективу розвитку саме тут, у себе вдома. Працюємо над тим, щоб освіта була не просто теорією, а реальною силою, що рухає Подільський район вперед!» — підсумував голова РДА.