У межах міжнародної кібероперації «Scammer» правоохоронці також встановили учасників угруповання, причетних до організації схеми несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу іноземців та подальшого виведення коштів на підконтрольні рахунки. У такий спосіб фігуранти ошукали щонайменше 20 громадян Латвії на суму близько 15 мільйонів гривень.



Кіберполіцейські та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у співпраці з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Державної поліції Латвії в межах міжнародної кібероперації «Scammer» викрили групу осіб, причетних до шахрайської схеми щодо громадян країн Європейського Союзу.



Координацію міжнародного розслідування забезпечили офіцери зв’язку України в Європолі (Департамент міжнародного поліцейського співробітництва) шляхом ефективної комунікації та оперативного обміну інформацією каналами Європолу між правоохоронними органами України та Латвії.



За даними слідства, учасники групи забезпечували функціонування мережі кол-центрів, через які вводили в оману іноземців, зокрема громадян Латвії. Використовуючи методи соціальної інженерії, оператори зв’язувалися з потерпілими та представлялися співробітниками латвійської поліції або працівниками банківських установ. Під приводом перевірки безпеки банківських рахунків вони переконували громадян повідомляти авторизаційні дані для доступу до систем онлайн-банкінгу.



Отримавши необхідну інформацію, зловмисники здійснювали несанкціоновані фінансові операції та перераховували кошти на підконтрольні рахунки дропів. Надалі ці гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками злочинної схеми.



Рахунки підставних осіб контролювали двоє громадян України - мешканці Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Перебуваючи на території Латвії, вони підшукували дропів для відкриття рахунків у банках країн Європи. За символічну винагороду власники передавали зловмисникам повний контроль над своїми картками.



У березні цього року українські правоохоронці спільно з представниками латвійської поліції провели обшуки за місцями проживання фігурантів в Івано-Франківську. У результаті слідчих дій вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що можуть містити докази протиправної діяльності.



Наразі встановлено понад 20 потерпілих громадян Латвії, яким завдано матеріальної шкоди на суму понад 300 тисяч євро, або близько 15 мільйонів гривень в еквіваленті.



Фігурантам повідомлено про підозру у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки. Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.



