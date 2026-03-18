Поки справжні рибалки чекають на сезон, деякі вирішили, що правила — не для них, особливо якщо під рукою є ціле промислове судно.

На Кам'янському водосховищі екоінспектори разом із водною поліцією перехопили масштабу схему незаконного вилову. Масштаби вражають: кілометри сіток та сотні кілограмів риби, які могли стати основою для відтворення популяції, опинились у руках порушників. Тепер замість прибутку на них чекає кримінальна справа та мільйонні рахунки.

Нічний рейд у заповідній зоні

Інцидент стався 16 березня поблизу села Світлогірське, що у Кобеляцькій громаді. Це територія регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» – місце, яке має бути недоторканним для масового знищення риби. Однак під час патрулювання екологи та поліція виявили не просто човен, а ціле судно, екіпаж якого розгорнув справжнє полювання на водні багатства.

Коли правоохоронці піднялися на борт, вони побачили, що важко назвати «аматорством». Браконьєри використовували 22 лісові сітки. Якщо розгорнути їх в одну лінію, вийде понад два кілометри смертельних пасток для риби.

Ціна «вдалого» вилову — 2 мільйони гривень

Результат такого "рейсу" виявився катастрофічним для екосистеми: із сіток витягли близько 400 кілограмів риби. На перший погляд, це просто цифри, але екологи вже підрахували реальні збитки для держави.

За попередніми даними, збитки навколишньому середовищу становлять близько 2 мільйонів гривень. Тепер порушникам доведеться пояснювати, чи коштував такий вилов подібних фінансових втрат і перспективи опинитися за ґратами.





Замість ринку - в ділянку

Крамка закрилася швидко: на місце викликали слідчих, які задокументували злочин. Поліція вилучила все: і судно, і сітки, і весь незаконний вилов.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження. Стаття за незаконне зайняття рибним промислом має на увазі серйозну відповідальність. Екоінспектори Центрального округу вкотре нагадують: природа — це не безкоштовний склад ресурсів, а наше спільне майбутнє, яке треба захищати від мародерства.