Минулий тиждень (з 23 по 29 січня) став по-справжньому «чорним» для українського екоінспектора.

Поки інспектори виписували сотні протоколів, суми збитків злетіли на астрономічні цифри. Якщо зазвичай рахунок іде на мільйони, то цього разу лише за сім днів природа завдала збитків на 116 мільйонів 922 тисячі гривень.

Робота в цифрах: від перевірок до судів Екоінспектори працювали у посиленому режимі: провели 336 перевірок та склали 328 протоколів. Це означає, що майже кожний візит спеціалістів закінчувався фіксацією порушення. До бюджету вже вдалося стягнути понад 4 мільйони гривень у попередніх справах, але головні судові битви за найбільші збитки ще попереду.

Антирейтинг тижня: Кривий Ріг у центрі екологічного скандалу

Найбільше вражає ситуація на Дніпропетровщині. Тут зафіксували порушення, суми яких важко зрозуміти:

Сміттєвий колапс на 104 мільйони: У Кривому Розі величезну ділянку землі просто перетворили на звалище побутових та будівельних відходів. За те, що землю завалили мотлохом та отруїли хімікатами, інспектори нарахували понад 104,5 млн грн збитків. Ще більше 6 мільйонів гривень «виставили» за забруднення берегів річки Саксагань залишками тваринного походження. Поліція вже займається обома справами.

Полтавщина: лісосмуги зникають під сокирами

Не менш тривожна ситуація із лісами. На Полтавщині «чорні лісоруби» завдали збитків майже на 3,7 мільйона гривень:

Біля села Цеви (Миргородщина): Знищено 186 дерев різних порід. Збитки оцінили у 1,3 млн грн.

Біля села Максимівка (Кременчук): Тут під пилюку потрапили 66 берестів. Хоча дерев менше, їхня цінність та розмір потягнули на солідні 2,3 млн. грн.

Усі матеріали щодо цих вирубок вже перебувають у поліції. Наразі правоохоронці мають з'ясувати, хто саме вирішив збагатитися за рахунок захисних лісосмуг, які рятують наші поля.

Що це означає для нас?

117 мільйонів гривень – це не просто цифра у звіті. Це отруєна земля, забруднена вода в річках, з яких ми п'ємо, та знищені дерева, які мають захищати нас від вітрів. Екоінспекція продовжує виявляти ці злочини проти майбутнього, але головне завдання – довести справи до реальних вироків та відшкодування коштів громадам.