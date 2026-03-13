Міст Патона можна експлуатувати за умови дотримання встановлених обмежень. Такий висновок зробила технічна нарада. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко і додав, що, попри це, реконструкція об’єкту необхідна.

«За підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту», - повідомив Віталій Кличко.

На мосту наразі діють такі обмеження:

– заборонено рух транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тон;

– максимальна маса одного транспортного засобу – до 17 тон;

– максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тон;

– зберігається чинна схема руху: дві смуги з правого берега на лівий і три у зворотному напрямку.

Але реконструкція обʼєкту, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна, наголосив мер. Останнє планове обстеження конструкцій мосту проводив у 2025 році «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського». За його результатами підтверджено необхідність проведення робіт із реставрації.

Балансоутримувач споруди – КП «Київавтошляхміст» - постійно здійснює моніторинг технічного стану мосту та виконує комплекс робіт з його експлуатаційного утримання.

Кличко нагадав, що в 2020 році місто було готове разпочати ремонтні роботи. Було оголошено підрядника та план робіт. Однак процедура закупівлі неодноразово оскаржувалася учасниками в Антимонопольному комітеті України. Через це рішення про визначення переможця неодноразово скасовували, що унеможливило завершення процедури та визначення генеральної проєктної організації. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році процедуру торгів скасували.

«Після цього держава фактично усунула місто і взяла проект на себе. У 2023–2024 роках Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області повідомляли КМДА про підготовку документації для проведення тендеру на розроблення науково-проєктної документації з реставрації мосту. А потім – у 2025 році Агентство поінформувало про відсутність цільового фінансування для реалізації проєкту та визначення нового замовника робіт. Тобто, застопоривши на кільки років роботи з відновлення мосту, держава, можна сказати, від них відмовилася!», – зазначив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що наразі місто опрацьовує питання визначення замовника робіт із розроблення науково-проєктної документації та подальшої реставрації мосту. Місто перебуває у взаємодії з центральними органами виконавчої влади. Зокрема, з Міністерством розвитку громад та територій України, щодо реалізації цього проєкту.