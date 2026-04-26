За цей час виросли нові покоління, змінилася країна, але масштаб відповідальності за те, що сталося, нікуди не зник.
Про це нагадав очільник Держекоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський. Він наголосив, що сьогодні, в часи повномасштабної війни, ми щодня стикаємося з новими трагедіями, і через цей інформаційний шум важливо не втратити пам'ять про Чорнобиль. Для молоді це вже історія з книг, але для нас — це живий урок про ціну помилок.
Життя, що зупинилося 40 років тому
Житомирщина та Рівненщина прийняли на себе один із найважчих ударів радіації. Це не просто цифри у звітах — це тисячі гектарів землі, якими не можна користуватися, і громади, що десятиліттями вчаться жити поруч із «невидимим ворогом».
Напередодні пам’ятної дати Євгеній Медведовський відвідав село Великі Кліщі, що на півночі Житомирщини. Це місце, де час завмер у 1986-му. У місцевій церкві Архистратига Михаїла разом із ліквідаторами, священиками ПЦУ, рятувальниками та депутатами провели молебень за тих, хто віддав життя, рятуючи світ.
Подяка тим, хто йшов у невідомість
Під час зустрічі ліквідаторам вручили подяки від профільної комісії Верховної Ради та Держекоінспекції. На жаль, багато нагород довелося передавати родинам уже посмертно.
«Ці люди йшли в епіцентр катастрофи, не маючи повної інформації про небезпеку, без належного захисту та часу на вагання. Саме завдяки їхній мужності наслідки не стали фатальними для всього людства», — зауважив Медведовський.
Сьогоднішні роковини — це не лише про квіти біля пам’ятників. Це нагадування про наш спільний борг перед природою та майбутніми поколіннями: берегти те, що маємо, і зробити все, щоб такі катастрофи більше ніколи не повторилися.