40 років болю та уроків: Євгеній Медведовський про те, що Чорнобиль не має стати просто сторінкою в підручнику

За цей час виросли нові покоління, змінилася країна, але масштаб відповідальності за те, що сталося, нікуди не зник.

Про це нагадав очільник Держекоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський. Він наголосив, що сьогодні, в часи повномасштабної війни, ми щодня стикаємося з новими трагедіями, і через цей інформаційний шум важливо не втратити пам'ять про Чорнобиль. Для молоді це вже історія з книг, але для нас — це живий урок про ціну помилок.

Життя, що зупинилося 40 років тому

Житомирщина та Рівненщина прийняли на себе один із найважчих ударів радіації. Це не просто цифри у звітах — це тисячі гектарів землі, якими не можна користуватися, і громади, що десятиліттями вчаться жити поруч із «невидимим ворогом».

Напередодні пам’ятної дати Євгеній Медведовський відвідав село Великі Кліщі, що на півночі Житомирщини. Це місце, де час завмер у 1986-му. У місцевій церкві Архистратига Михаїла разом із ліквідаторами, священиками ПЦУ, рятувальниками та депутатами провели молебень за тих, хто віддав життя, рятуючи світ.



