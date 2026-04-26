У суботньому ефірі на каналі "Власть vs Влащенко" відбулася глибока та подекуди провокаційна розмова між Наталією Влащенко та Дмитром Розенфельдом.

Чому ми схильні звинувачувати у своїх негараздах кого завгодно — від багатого сусіда до світових політиків? Співрозмовники розібрали феномен "адресної ненависті", пояснили, чому соціалістичні ідеї програють реальності, та як навчитися брати відповідальність за власне життя, навіть коли світ навколо божеволіє.

Природа ненависті: між страхом і невідомістю

Розпочинаючи ефір, Наталія Влащенко зауважила, що люди часто помилково визначають об'єкти своєї неприязні. Ми ненавидимо сусідів, багатіїв чи політиків, не розуміючи глибинних причин свого роздратування.

Дмитро Розенфельд у відповідь висловив думку, що ненависть — це лише зворотний бік страху. "Ми ненавидимо те, що не готові прийняти, бо воно нам страшне. Ми боїмося невідомого", — підкреслив гість. За його словами, ненависть до багатих часто виникає через те, що людина ніколи не була "в їхніх черевиках" і не розуміє того рівня ризику, на який вони пішли.

Квартира Ахметова та "ефект вижилого"

Окремою гострою темою стало обговорення ставлення суспільства до статків великого бізнесу. Наталія згадала хвилю обурення щодо нерухомості Ріната Ахметова в Монте-Карло, зауваживши, що при цьому часто ігнорується його допомога фронту та соціальні ініціативи.

Розенфельд пояснив це психологією: "99% людей, які йдуть на такі ризики, як мільярдери, опиняються «закопаними» або розтерзаними долею. Але ми бачимо лише одного з десяти тисяч, кому вдалося. Ці люди кращі в тому, що вони ризикові та удачливі. Якщо ви не можете довести злочин у суді — значить, залишається просто заздрити".





Політика та мова: маніпуляції та реальність

Торкнулися і великої політики. Наталія Влащенко висловила переконання, що Путін прийшов в Україну зовсім не через питання мови, як багато хто вважає. "Для нього мова була на двадцятому місці. Його рухала жадоба влади та ненависть до західних цінностей", — зазначила вона.

Дмитро додав, що російський диктатор просто помилився у своїх розрахунках: він гадав, що російськомовність автоматично означає лояльність до режиму РФ. "Від того, що я їм московську ковбасу, я не починаю любити Путіна. Я просто люблю ковбасу", — влучно підсумував Розенфельд.

Криза ідей та майбутнє "жорсткої руки"

Обговорюючи світові тренди, гості дійшли висновку, що світ втомився від "лівого уклону" та гендерних експериментів. Розенфельд спрогнозував, що маятник історії летить у бік правих сил та навіть диктатур, оскільки вони виявляються ефективнішими у прийнятті рішень у кризові часи.

Наталія, згадуючи свій життєвий шлях, зазначила, що ніколи не відчувала утисків за гендерною ознакою і побудувала кар’єру завдяки праці, а не квотам. "Я не проти фемінізму, мені він байдужий, поки феміністки не починають вчити мене, як жити", — відверто заявила журналістка.

Порада на тиждень: шлях до себе

Завершуючи ефір, Дмитро Розенфельд закликав глядачів шукати щастя у дрібницях — приготувати страву з дитинства, погладити кота чи просто порадувати себе смачненьким.

Наталія Влащенко ж дала більш духовну пораду: "У житті кожного є людина, з якою ви давно посварилися. Зателефонуйте їй завтра. Запитайте: 'Може сходимо на каву?'. Здатність залишатися собою і бути чесним із собою — це і є справжня свобода".