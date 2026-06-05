Лише за один робочий тиждень екологічні інспектори по всій Україні розгорнули справжнє полювання на руйнівників природи. Понад чотириста перевірок закінчилися сотнями протоколів та мільйонними штрафами для тих, хто звик заробляти на нищенні довкілля. Від незаконно зрубаних заповідних лісів до зливу отрути в річки — інспектори зафіксували десятки резонансних злочинів. А найгучнішою подією став фінал багаторічного судового трилера на Львівщині, який нарешті змусив великий бізнес повернути державі понад 40 мільйонів гривень.



Мільйони за пісок, ліси та брудну воду: Держекоінспекція підбила підсумки гучного тижня перевірок



Загальний рахунок для еко-піратів



З 29 травня по 4 червня 2026 року Державна екологічна інспекція України провела 434 масштабні рейди. Патрульні екологи буквально прочісували ліси, береги річок та промислові зони, результатом чого став 361 адміністративний протокол.

Якщо говорити мовою великих чисел, то за цей тиждень екологи нарахували порушникам понад 7,7 мільйона гривень чистих збитків. Більше ніж 3 мільйони гривень уже оформили у вигляді офіційних судових позовів та претензій. Цікаво, що завдяки примусовому виконанню рішень та добровільним виплатам (враховуючи й старі гріхи компаній), до бюджету вдалося повернути колосальну суму — 46,8 мільйона гривень.



Фінал епопеї на Львівщині: 40 мільйонів у бюджет



Найгучніша перемога екологів та правоохоронців відбулася у судах проти компанії «Агробудсервіс». Ця історія тягнулася ще з далекого 2019 року, коли фірму зловили на масштабному незаконному видобутку звичайного піску. Екологи тоді оцінили масштаби крадіжки надр у фантастичні 40 мільйонів 320 тисяч гривень.

Підприємці роками намагалися оскаржити цей вирок у різних інстанціях, проте у 2026 році Верховний Суд України закрив цю тему раз і назавжди. Касаційну скаргу бізнесменів відхилили, і компанія була змушена повністю виплатити державі всю суму до останньої копійки.



Заповідні дрова та брудні річки: географія злочинів



Поки у Львові рахували гроші, в інших регіонах інспектори фіксували свіжі руйнування:



Житомирщина: Між селами Корчак та Дениші браконьєри влаштували справжню різанину дерев. Вони спиляли 154 сторічні сосни на території Житомирського лісництва. Збитки природі оцінили у 2,5 мільйона гривень, а справою тепер займається поліція.



Закарпаття: Місцеве підприємство «Водоканал Карпатвіз» отримало рахунок на 1,7 мільйона гривень. Причина жорстка — наднормативний злив брудних хімікатів та стічних вод прямо у відкриту водойму міста Берегове.



Полтавщина: Тут зафіксували одразу кілька ударів по природі. Спочатку в гідрологічному заказнику «Брідок» невідомі знищили 52 живі дерева (збитки — майже 900 тисяч гривень). Крім того, ще 46 дерев зрубали біля села Петрівці, а підприємство «Лубни-Водоканал» отримало претензію на 568 тисяч гривень за забруднення мальовничої річки Сула. По всій області матеріали передані прокурорам та слідчим.