Військовослужбовці полку пройшли найскладніші ділянки фронту — від оборони Харкова у 2022 році до боїв на Запорізькому напрямку — та здобули репутацію одного з найбільш боєздатних підрозділів Сил оборони.



Історія полку розпочалася під час битви за Харків. Відтоді його бійці брали участь у боях за Бахмут, Авдіївку, Часів Яр та на інших напрямках, виконуючи штурмові й оборонні завдання в умовах інтенсивних бойових дій. У 2025 році формування було розгорнуте до окремого штурмового полку. Це стало визнанням бойового досвіду, професійної підготовки особового складу та високої результативності на полі бою.



Окремою сторінкою в історії полку стала Курська операція. Військовослужбовці 225-го ОШП брали участь у прориві російської оборони та подальших бойових діях на території Курської області РФ. Ці події вкотре підтвердили здатність українських штурмовиків діяти рішуче та ефективно навіть у найскладніших умовах, не лише стримуючи противника, а й перехоплюючи ініціативу та змушуючи його реагувати на дії українських сил.

Нині полк виконує завдання на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя. Тут військовослужбовці щодня стримують атаки противника, утримують оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат у живій силі й техніці.

Лише протягом 2026 року бійці полку провели низку успішних операцій. Зокрема, двоє українських штурмовиків змогли взяти в полон шістьох російських військових, які чисельно переважали їхню групу. На Гуляйпільському напрямку підрозділ неодноразово відбивав механізовані атаки противника, знищував штурмові групи російської морської піхоти та проводив контратаки, повертаючи втрачені позиції. Це стало ще одним підтвердженням високої підготовки, злагодженості та ефективності особового складу.

Водночас 225-й ОШП активно розвиває сучасні технології ведення війни. У його складі працюють екіпажі безпілотних систем, аеророзвідка та оператори роботизованих комплексів. У полку переконані: там, де завдання може виконати техніка, не повинна ризикувати людина. Саме тому поряд із бойовою роботою тут дедалі більше розвивають напрямки безпілотних систем і роботизованих платформ, які допомагають зберігати життя українських захисників.

Поєднуючи бойовий досвід, сучасні технології та високу мотивацію особового складу, 225-й окремий штурмовий полк залишається одним із ключових штурмових підрозділів Сил оборони України та продовжує виконувати найскладніші завдання на фронті.