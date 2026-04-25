Поетеса Наталія Манойло представила свою нову книгу «Основа всього сущого – ЛЮБОВ». Захід став не просто презентацією видання, а справжнім маніфестом світла, який у складні часи нагадує про фундаментальні людські цінності.

Вечір пройшов у форматі живого діалогу: авторські читання перепліталися з музикою, створюючи особливу атмосферу, де час ніби сповільнив свій біг.

Організація заходу стала результатом успішної синергії влади та громадського сектору. Партнерами презентації виступила ГО «Жінки за зміни».











Очільник Подільської РДА Володимир Наконечний підкреслив важливість таких ініціатив для громади:

«Сьогодні культура – це наш soft power, наша м’яка сила. Співпраця з ГО «Жінки за зміни», зокрема з президенткою організації Інною Силантьєвою та членкинею правління Ілоною Камінською, – це приклад того, як спільна енергія перетворюється на важливі сенси. Ми маємо підтримувати українське слово, адже воно є частиною нашого національного фундаменту».

Наталія Манойло, яку знають за її неймовірну ліричну глибину, у новій збірці досліджує природу любові як сили, що здатна творити та оберігати. Авторка переконана, що саме це почуття є головною опорою людини в сучасному світі.

Наталія Манойло так коментує ідею свого твору:

«Книги – це дзеркала наших душ. У назву «Основа всього сущого – ЛЮБОВ» я вклала просту, але фундаментальну істину. Якщо ми збережемо здатність любити – свою землю, своїх людей, свою справу – ми обов’язково вистоїмо. Це те, що насправді тримає цей світ».









Захід ще раз довів: попри всі виклики, Поділ продовжує дихати поезією, а культурні події стають тим майданчиком, де кожен може знайти відповіді на важливі питання та відчути підтримку однодумців.