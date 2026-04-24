Нейрохірург Олексій Єрошкін пояснив, що під час операції найважливіше – дуже точно виконувати свою роботу, а для цього потрібно бути психологічно стійким і сконцентрованим, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гостя програми, японська система підготовки нейрохірургів включає не лише технічну і теоретичну складову, а й психологічну. Як він розповідає, до людини ставлять психолога на пів року, який оцінює її психологічну готовність до роботи, і в цьому є сенс, адже не можна працювати без стандартів, алгоритмів, без прогнозованого результату, йдеться про живий організм.

«Психолог оцінює психологічний стан, наскільки людина готова до такої роботи, тому що це дуже важко. Наприклад, часто операція може йти годинами під мікроскопом. Кожен шов – це дуже технічна складна робота. А є холерики, є сангвініки…», – пояснює Олексій Єрошкін.

Як розповідає нейрохірург, колись він працював у структурі, де була періодична психологічна експертиза, і тривала вона не один день. За його словами, це був колегіум психологів, це було візуальне, логічне, аналогічне тестування готовності виконувати ті чи інші задачі.

«Не можу сказати, що я абстрагуюсь абсолютно від того, що роблю, бо це неможливо, але це близько. Для того, щоб гарно зробити технічно, ти маєш думати тільки про технічну частину під час операції. Тому велика бригада, кожен відповідає за свій напрямок, це допомагає тобі сконцентруватись виключно на тому, що ти робиш зараз», – розповідає Олексій Єрошкін.

Як повідомляла Politeka, Ісмаїл заявив, що без реального перелому на фронті говорити про якісь домовленості між Україною та росією неможливо.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко пояснив, звідки з’явились повідомлення про напівоточення Сум.