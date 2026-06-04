Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці ще понад 1600 безпілотників різних типів бійцям 12 армійського корпусу. А загалом з початку року столиця відправила захисникам вже понад 52 тисячі БпЛА. Про це повідомляє Telegram-канал Віталія Кличка.



«Нова партія вкрай необхідної допомоги захисникам від громади столиці! Бійцям 12-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ поїхали на різні напрямки фронту іще 1602 БпЛА різних типів. Зокрема, 1 500 FPV-дронів на оптоволокні, 50 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних), 50 дронів Mavic та 2 бомбери», - написав Кличко.



Мер зазначив, що від початку року військові 12 корпусу отримали від столиці вже понад 7800 БпЛА.



А загалом Київ цього року передав на передову вже понад 52 000 безпілотників.



«Загалом у 2026-му від громади міста військовим різних бригад передали вже понад 52 000 БпЛА різних типів. Столиця й надалі допомагатиме всім нашим захисникам та захисницям! І за кошти громади, і за небюджетні гроші», - наголосив Віталій Кличко.



Раніше повідомлялося, що у 2025 році на допомогу військовим з бюджету Києва було спрямовано понад 12 млрд грн.