У кіотеатрі «Жовтень» відбулася церемонія вручення державних нагород сім’ям українських військовослужбовців, які віддали життя за незалежність України.

Ордени та медалі родичам загиблих захисників передали Голова Подільської РДА Володимир Наконечний разом із першим заступником начальника КМВА Андрієм Ткачовим.



Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які пройшли крізь найпекельніші точки фронту – Бахмут, Часів Яр, Роботине, Вугледар, Куп’янськ та Авдіївку, захищаючи майбутнє України.

Коментар Голови Подільської РДА Володимира Наконечного:

«Сьогодні один із тих днів, коли слова втрачають свою вагу, а повітря стає важким від сліз, невимовного болю і водночас – безмежної гордості. Жодна медаль, жоден орден не здатні повернути сина батькам, чоловіка – дружині чи тата – маленьким дітям, які тепер знають його лише за фото та спогадами.

Але ці відзнаки – це свідчення вічної шани українського народу. Це наш колективний земний уклін за те, що ми маємо завтрашній день. Кожне ім’я, яке звучало сьогодні – це окремий всесвіт, який обірвала війна. Вони були різними в цивільному житті, але в мить найбільшої загрози стали в один стрій безстрашних.

Ми схиляємо голови перед кожною родиною. Ваш біль – це наш спільний біль. Полеглі воїни не згасли. Вони тепер – наш небесний захист, наш вічний біль і наша щоденна відповідальність бути гідними цієї страшної ціни».

Назавжди в строю: імена Героїв, чиї нагороди отримали рідні:

Заякін Петро Олександрович – стрілець-снайпер 47-ї окремої штурмової бригади «Магура». Нагороджений медаллю «За військову службу Україні» (посмертно). Відзнаку передали сестрі.

Могильний Владислав Васильович (позивний «Вольт») – воїн 207-го окремого батальйону ТрО. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Відзнаку передали дружині.

Прокопчук Костянтин Іванович (позивний «Прокоп») – головний сержант взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Нагороджений орденом «За мужність» II ступеня (посмертно). Відзнаку передали дружині.

Петріщев Василь Олександрович – старший солдат інженерно-саперної роти. Нагороджений нагрудними знаками «Комбатантський Хрест» і «Честь та пам’ять» (посмертно). Відзнаки передали тітці.

Лелет Костянтин Миколайович – капітан (посмертно), командир протитанкового взводу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня (посмертно). Відзнаку передали батькові.





Пух Олександр Олександрович (позивний «Бурий») – молодший сержант 45-го окремого стрілецького батальйону. Нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня (посмертно). Відзнаку передали дружині.

Радом Сергій Васильович (позивний «Радом») – сержант, командир відділення батареї артилерійської розвідки. Почесний громадянин Кагарличчини. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Відзнаку передали дружині.

Сафронов Андрій Леонідович – молодший сержант 225-го окремого штурмового полку. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Відзнаку передали матері.

Кривенок Євгеній Олегович (позивний «Тротіл») – стрілець-гранатометник 1-го механізованого батальйону. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Відзнаку передали сестрі.

Дмитрина Віктор Миколайович (позивний «Черкаси») – командир відділення ударних БПЛА 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Відзнаку передали дружині.

Іванченко Олександр Анатолійович (позивний «Бард») – мінометник, захисник найгарячіших напрямків фронту. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Відзнаку передали синові.