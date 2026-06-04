Цифри, які оприлюднює влада, шокують своєю жорстокістю, адже за кожним сухим звітом стоїть обірвана доля маленької людини. 4 червня, у День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ, у стінах Національної бібліотеки України для дітей відбулася надзвичайна подія. Понад 120 учасників — від вищих духовних лідерів і бойових генералів до самих маленьких читачів — об'єдналися за великим столом під час ІІІ Всеукраїнського дитячого бібліотечного молитовного сніданку. Це була не просто офіційна зустріч, а тепла, сімейна молитва за мир, захисників і майбутнє України, яка доводить: поки мы пам'ятаємо та тримаємося разом, наше світло нікому не загасити.











Трагічна статистика, що крає серце

На п’ятий рік повномасштабного вторгнення українське суспільство продовжує нести втрати, які неможливо виміряти грошима чи матеріальними цінностями. Найстрашніший рахунок цієї війни — це життя дітей. Оприлюднені під час заходу дані змушують здригнутися навіть найстійкіших: 705 маленьких українців загинули від рук окупантів, а ще 2530 діточок дістали поранення.

Окрім цього, понад дві тисячі дітей наразі вважаються зниклими безвісти, понад 20 тисяч були підло депортовані за межі батьківщини, а сотні тисяч стали примусово переміщеними особами. Саме для того, щоб повернути з небуття голоси цих дітей, у бібліотеці провели надзвичайно емоційний Марафон пам’яті. Ще до початку офіційної частини почесні гості на камеру зачитали імена загиблих малюків із офіційних списків Генеральної прокуратури. Як зазначають організатори, ця місія хоч і духовно-трагічна, але велична, адже забути цих янголят ми не маємо права.

Єдина духовна платформа для лідерів усіх релігій

Цей молитовний сніданок показав усьому світові унікальний приклад єдності. За одним столом зібралися представники абсолютно різних конфесій та віросповідань. Спільну молитву розпочали єпископ Васильківський ПЦУ владика Єфрем (Хомʼяк), єпископ-помічник Римо-Католицької Церкви Олександр Язловецький, Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Сулейманов Мурат та заступник Головного рабина України Авраам Блайх. Разом із ними за мир молилися ректор Відкритого Православного Університету Георгій Коваленко, дипломати з Литви та Угорщини, військові капелани, бойові генерали та представники багатьох державних відомств і Офісу Президента.

Присутні вшанували хвилиною мовчання кожного, чиє життя обірвав ворог. Атмосферу наповнювали щирі розмови, а генеральний директор НБУ для дітей Алла Гордієнко тепло привітала всіх гостей та вручила відзнаки від митрополита Епіфанія вірним друзям бібліотеки. Музичний супровід від легендарного хору імені Григорія Верьовки та сольних виконавців перетворив сніданок на справжнє таїнство, де звучали величні українські та світові шедеври.

Традіція, що народилася за океаном, але стала унікальною в Україні

Сама культура молитовних сніданків має довгу історію і бере свій початок у США ще з 1953 року, як спосіб об'єднати різних політиків і діячів заради вищих цінностей. Проте українці зуміли зробити цей формат абсолютно неповторним. Дитячий бібліотечний молитовний сніданок — це суто наша, українська ініціатива, якої немає більше ніде в світі. У стінах бібліотеки прозвучало 40 щирих молитов різними мовами за український народ, наших незламних воїнів та щасливу долю дітей. У залі сиділо багато малечі — діти захисників, переселенці та юні лідери читання, і кожен із них пішов додому з теплом у серці та чудовими подарунками.

Велика подяка тим, хто допомагає творити добро

Організатори свята наголошують, що реалізувати таку масштабну та світлу подію було б дуже важко без щирої підтримки друзів, партнерів та меценатів. Національна бібліотека України для дітей висловлює безмежну вдячність кожному, хто долучився до організації молитовної трапези: