Соціологи з'ясували, що більшість громадян необізнані щодо релігійних лідерів церков в Україні. Найбільш відомий Митрополит Єпіфаній, Предстоятель Православної Церкви України. Він має найвищий ступнь довіри.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи Rating Group.





Новий соціологічний зріз, проведений з 4 по 9 травня серед 2 тис. респондентів, зафіксував:

Митрополит Єпіфаній, Предстоятель Православної Церкви України - середнє значення довіри 3,0 з 4. Йому цілком довіряють 22%. Скоріше довіряють 25%. Лише 35% відповіли, що не знають Єпіфанія.

Архієпископ Святослав, Глава Української Греко-Католицької Церкви - довіра на рівні 3,0. Проте 62% респондентів заявили, що не знають його взагалі.

Варфоломій Перший, Вселенський Патріарх Константинополя - набрав 2,8 бала. Його не знають 59%.

Лев XIV, Папа Римський Католицької церкви - 2,6. Йому довіряють 41%. Не довіряють 27%.

Митрополит Онуфрій отримав 2,3 бала: 28% не довіряють йому, 38% не знають його.

Патріарх РПЦ Кирило є єдиним церковним лідером, якому українці відмовляють у будь-якій довірі.