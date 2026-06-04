Соціологи з'ясували, що більшість громадян необізнані щодо релігійних лідерів церков в Україні. Найбільш відомий Митрополит Єпіфаній, Предстоятель Православної Церкви України. Він має найвищий ступнь довіри.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи Rating Group.
Новий соціологічний зріз, проведений з 4 по 9 травня серед 2 тис. респондентів, зафіксував:
Митрополит Єпіфаній, Предстоятель Православної Церкви України - середнє значення довіри 3,0 з 4. Йому цілком довіряють 22%. Скоріше довіряють 25%. Лише 35% відповіли, що не знають Єпіфанія.
Архієпископ Святослав, Глава Української Греко-Католицької Церкви - довіра на рівні 3,0. Проте 62% респондентів заявили, що не знають його взагалі.
Варфоломій Перший, Вселенський Патріарх Константинополя - набрав 2,8 бала. Його не знають 59%.
Лев XIV, Папа Римський Католицької церкви - 2,6. Йому довіряють 41%. Не довіряють 27%.
Митрополит Онуфрій отримав 2,3 бала: 28% не довіряють йому, 38% не знають його.
Патріарх РПЦ Кирило є єдиним церковним лідером, якому українці відмовляють у будь-якій довірі.
Громадяни України найвищий рівень довіри серед державних і суспільних інститутів демонструють до Збройних Сил України, рятувальників і волонтерів.
У грудні 2025 року за результатами соціологічного опитування соціологічної служби Центру Разумкова стало відомо, що 92% респондентів довіряють ЗСУ.
Державній службі з надзвичайних ситуацій довіряють 86%. Волонтерські організації мають підтримку 81%.
Добровольчим загонам довіряють 78%.
Національній гвардії довіряють 72%.
Головному управлінню розвідки 71%.
Державній прикордонній службі 70,5%.