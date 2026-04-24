«Українська команда» передала бійцям 110 ОМБрпартію генераторів. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«Передали партію великих генераторів бійцям 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка. Ці хлопці з початку повномасштабного вторгнення б’ють ворога на Донеччині», - написав Артур Палатний.

Керівник волонтерського штабу зазначив, що ця допомога дуже потрібна на передовій.

«Нашим захисникам вкрай потрібні автономні джерела живлення. Упевнений: наша підтримка допоможе цим героям ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя», - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала різним військовим підрозділам вже кілька сотень генераторів та зарядних станцій.

Також з початку повномасштабного вторгнення захисники отримали від волонтерів понад 4000 безпілотників різних типів, понад 100 автівок та багато іншого обладнання.