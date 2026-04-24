Поки світ готується згадати 40-ві роковини трагедії на ЧАЕС, у зоні відчуження розгорнувся «бізнес» на радіації.

Місцеві посадовці разом із підприємцями вирішили, що заборонена земля не має простоювати, і засіяли майже дві тисячі гектарів соняшником. Схема працювала просто: фіктивні договори, незаконний посів та продаж врожаю, який ввібрав у себе чорнобильський пил. Тепер за справу взялася прокуратура, а докази надали екологи. Розповідаємо, скільки коштує «брудний» соняшник і хто за це відповість.

Бізнес на забороненій зоні: як працювала схема

Зона безумовного відселення — це місце, де господарювати суворо заборонено через радіацію. Проте це не зупинило групу ділків. За даними слідства, посадовці місцевого самоврядування «домовилися» з бізнесменами та організували незаконне використання майже 1900 гектарів землі.

Щоб обійти закон, вони укладали «липові» договори оренди. Після цього на радіоактивно забруднених полях кипіла робота: землю засівали, збирали врожай і спокійно вивозили його на продаж за межі зони.

Мільйонні збитки та «фонуюче» насіння

Масштаби цього агробізнесу вражають. Тільки за один рік такої діяльності держава втратила понад 4,9 мільйона гривень.

Екоінспектори та прокурори: спільний удар по корупції

Ця справа навряд чи дійшла б до суду без ретельної роботи Держекоінспекції Поліського округу. Саме їхні матеріали перевірок та розрахунки збитків стали фундаментом для звинувачення.

Начальник Інспекції Євгеній Медведовський підкреслює, що мова йде не лише про гроші:«Такі факти — це не лише порушення закону, а й ігнорування радіаційної безпеки. Це ризики для довкілля та людей, які могли контактувати з цією продукцією. Наша позиція принципова: фіксувати кожне порушення та передавати докази правоохоронцям».

Наразі обвинувальний акт уже в суді. Хоча за Конституцією вину ще має довести суд, зібрана доказова база вже стала серйозним сигналом для всіх, хто намагається нажитися на Чорнобильській трагедії.

Крім того, на самовільно зайнятих ділянках ділки примудрилися виростити майже 365 тонн соняшнику. Ринкова вартість цього насіння перевищує 6,6 мільйона гривень. Увесь цей врожай був успішно реалізований. Наразі прокурори вимагають стягнути ці гроші до бюджету.