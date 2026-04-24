Відтепер допомога мешканцям району стане ще доступнішою, а волонтерські ініціативи отримають сучасний майданчик для розвитку.

Особливу увагу під час заходу було приділено координації зусиль між благодійним сектором та виконавчою владою району. Участь у відкритті взяла керівниця апарату Подільської РДА Юлія Шпак.









Юлія Валеріївна підкреслила важливість створення комфортних умов для роботи волонтерів, адже саме на їхні плечі лягає значна частина гуманітарної підтримки найбільш вразливих категорій населення. Оновлений простір – символ стійкості та взаємодопомоги.

Серед почесних гостей були:

Рейчел Сміт – представниця Британського Червоного Хреста;

Микола Поліщук – Президент Товариства Червоного Хреста України;

Тетяна Гоєнко – голова Київської міської організації ТЧХУ.

Гостей зустрічала очільниця районного осередку Юлія Малахова, яка презентувала можливості оновленого центру.











Важливою деталлю відкриття стала присутність молоді. Залучення нового покоління до волонтерства – один із пріоритетів, який активно підтримує Подільська РДА. Оновлений простір має стати хабом для навчання та народження нових суспільно корисних проєктів.