Чи можна вилікувати хвороби, які десятиліттями вважалися вироком? Чому вчені світового рівня стають «іноагентами» та не бажаними гостями у власних країнах?

У новому ефірі Наталії Влащенко відбулася надзвичайна розмова з Олександром Кабановим — людиною, яка фактично створила сучасну наномедицину. Від секретів «доставки» ліків прямо в мозок до філософського осмислення того, чи пройдена точка неповернення для сучасної цивілізації. Чому соняшник у Чорнобилі та штучний інтелект у лабораторіях — це виклики одного масштабу.

Наука поза законом: чому видатний хімік став «іноагентом»

Програма Наталії Влащенко розпочалася з неординарного факту: її гість, професор університету Північної Кароліни Олександр Кабанов, нещодавно отримав статус «іноагента» в Росії. Вчений пояснив це своєю чіткою антивоєнною позицією.

«Я досить певно з самого початку висловився з приводу війни і того кошмару, який коїться з боку Росії в Україні. Мабуть, чіткість моєї позиції зіграла роль у тому, що багато російськомовних вчених на Заході теж консолідували свій голос проти вторгнення», — зазначив Кабанов під час ефіру.

Він згадав, як 24 лютого 2022 року, перебуваючи в США, прочитав новини про бомбардування Києва і негайно підписав відкритого листа проти агресії, який згодом підтримали тисячі науковців по всьому світу.

Нанотехнології проти Альцгеймера: де межа між надією та реальністю

Однією з пріоритетних тем ефіру стала можливість лікування нейродегенеративних захворювань. Наталія Влащенко запитала про сенсаційні публікації щодо «самоочищення мозку» від хвороби Альцгеймера за допомогою наночастинок.

Олександр Кабанов закликав до стриманого оптимізму: «Між ідеєю та реалізацією в медицині проходять не просто роки, а десятиліття. Якщо ми лікували б рак у мишей, ми б його вже тисячу разів вилікували. Але імунна система миші та людини — це різні речі».

Проте вчений підтвердив, що наномедицина робить величезні кроки. Головна проблема — гематоенцефалічний бар'єр, «прикордонник» нашого мозку, який не пускає ліки всередину. Кабанов розповів, як його команда розробляє методи «обману» цього бар'єру, що дає шанс на лікування рідкісних метаболічних хвороб у дітей та складних пухлин мозку.





Штучний інтелект: лаборант чи заміна людському розуму?

Під час діалогу Наталія та Олександр торкнулися теми штучного інтелекту (ШІ). Вчений зізнався, що використовує ШІ щодня, але переважно для технічної роботи.

«І штучний інтелект приносить мені дані за секунди, а далі я починаю думати: який у цьому сенс? Ми, вчені, поки що потрібні, бо думаємо ірраціонально і припускаємося помилок. Саме в цих помилках часто ховаються великі відкриття», — підкреслив гість ефіру.

Він також висловив занепокоєння, що ШІ може створювати ідеальні політичні промови або конспірологічні теорії, в які люди схильні вірити без критичного аналізу.

Точка неповернення: виживе «пацієнт» чи ні?

Завершення ефіру видалося глибоко емоційним. Наталія Влащенко поставила фундаментальне питання: чи не пройшло людство точку неповернення, зважаючи на тектонічні зміни у світі, війни та перегляд цінностей Сахарова (світ, прогрес, права людини).

Олександр Кабанов відповів притчею про свого батька, який разом із другом врятувався у відкритому Білому морі, коли відмовив мотор: «Вони гребли руками до кісток, поки місцевий житель просто пив горілку і чекав на кінець. Вони врятувалися, бо не опустили рук».

Вчений підсумував: «Сьогодні настав час, коли індивідуально не можна відсиджуватися. Ви маєте робити щось локально, щоб світ не скотився у прірву. Потрібно фокусуватися на любові та підтримці людей — це не порожній звук, а величезна сила».

Наталія Влащенко подякувала гостю за діалог, який, за її словами, став важливою підтримкою для глядачів у ці темні часи.