У столиці розширили міську цільову програму «Громадське здоров’я» на 2026–2028 роки. До неї додали безплатну передсезонну вакцинацію проти грипу для медиків і груп ризику, а також щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дітей 12–14 років – тепер воно доступне і хлопчикам, і дівчатам. Відповідні зміни депутати підтримали 23 квітня під час пленарного засідання Київради.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

«Ми розширили програму «Громадське здоров’я», щоб посилити профілактику і зробити її доступнішою для киян. Додали безоплатну вакцинацію проти грипу для медиків і людей із груп ризику, а також розширили щеплення проти ВПЛ для дітей 12–14 років – тепер і для дівчат, і для хлопців. Це рішення спрямоване на зниження ризиків тяжких захворювань і довгостроковий захист здоров’я мешканців», – зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

Так, відповідно до змін до програми, щеплення проти грипу безоплатно отримають медичні працівники та кияни з груп ризику: пацієнти з діабетом, ВІЛ-інфекцією, хронічними захворюваннями легень, серця, нирок тощо. Вакцинацію проводитимуть у комунальних центрах первинної медичної допомоги за кошти міського бюджету.

Ще один новий захід – вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Так, державним коштом ці щеплення в Україні проводять тільки дівчатам віком 12–13 років. Завдяки внесеним змінам у програму тепер у столиці безоплатно вакцинуватимуть як дівчат, так і хлопчиків віком 12–14 років. Вакцинація допомагає запобігти інфекціям, які можуть призводити до онкологічних захворювань.

Скористатися можливостями програми можуть кияни, які мають чинну декларацію із сімейним лікарем у комунальному закладі не менше 3 місяців.

У Департаменті охорони здоров’я закликають мешканців столиці завчасно укладати декларації та користуватися безоплатними послугами міської медицини.