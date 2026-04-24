За словами Юлії Тимошенко, це рішення – результат спільної боротьби команди «Батьківщини», загальнонаціонального руху #SaveФОП та тисяч підприємців по всій країні.

Вона зазначила, що до кампанії проти податкового терору долучилися сотні тисяч небайдужих українців.

«Разом з вами ми підняли всю країну! Ми зібрали понад 100 000 підписів проти введення ПДВ для ФОПів, ухвалили близько 200 рішень місцевих рад та провели десятки публічних заходів», – заявила Юлія Тимошенко та додала, що послідовна і принципова позиція «Батьківщини» у Верховній Раді не дала цій безглуздій ініціативі перерости в рішення, які могли вбити малий бізнес.

Заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль підкреслив, що ФОПи сьогодні – основа економіки країни. І влада не має права посилювати на них податкове навантаження.

«Підприємцям і так важко через війну: вони платять зарплати, податки, оренду, підтримують армію. І якщо зараз навантажити їх ще й ПДВ, вони або підуть у тінь, або просто закриються.



Наша команда публічно виступила проти цієї ініціативи. Ми провели десятки зустрічей і круглих столів зі столичними підприємцями та активістами. Лише в Києві ми зібрали десятки тисяч підписів під петицією проти введення ПДВ для ФОП. І саме завдяки цьому тиску влада відступила».

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко також наголосила, що боротьба не закінчена. Наступним кроком має стати ухвалення законопроєкту фракції про мораторій на підвищення податків для малого бізнесу:

«Це має дати підприємцям стабільність і передбачувані правила роботи», – резюмувала вона.