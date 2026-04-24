Питання екології в густонаселених районах столиці сьогодні стоїть як ніколи гостро.

Днями у Подільській райдержадміністрації відбулася робоча зустріч, присвячена захисту природних ресурсів та здоров’я мешканців. Головним гостем наради став Володимир Колодчин, начальник відділу представництва інтересів у судах та правоохоронних органах Державної екологічної інспекції України.

Центральною темою обговорення став успішний кейс щодо припинення систематичного забруднення повітря в районі. За даними Офісу Генерального прокурора, одне з промислових підприємств Подільського району протягом тривалого часу ігнорувало допустимі норми викидів забруднюючих речовин. Це спричинило справжню екологічну напругу та тисячі скарг мешканців Сирця, Куренівки, Нивок, Замковища, Почайни, а також сусідніх Оболоні та Лук’янівки.









Ключову роль у цій справі відіграв саме Володимир Колодчин. Завдяки його фаховим діям було офіційно підтверджено шкоду довкіллю на суму понад 2,5 млн грн. Слідство встановило, що керівництво підприємства не забезпечило належного контролю за викидами, що призвело до тяжких наслідків для екосистеми міста.

За активну державницьку позицію та реальну допомогу десяткам тисяч подолян Володимир Колодчин був відзначений почесною грамотою Подільської РДА. Ця нагорода – символ вдячності за сумлінне виконання службових обов'язків та принциповість у питаннях екологічної безпеки.

Окремо подяку за координацію та підтримку ініціатив було висловлено Олександру Федоренку, начальнику управління організаційної діяльності Державної екологічної інспекції України, чия залученість у питання громади дозволяє оперативно реагувати на виклики сьогодення.









Коментар Голови Подільської РДА Володимира Наконечного:

«Наша позиція залишається незмінною: розвиток бізнесу в столиці не може відбуватися коштом здоров'я людей. Ми підтримуємо підприємців, але вимагаємо суворого дотримання екологічних норм.Робота пана Володимира Колодчина – це приклад того, як фаховість та об’єднання зусиль правоохоронних і контролюючих органів дають конкретний результат. Сьогодні ми говоримо про захист права на чисте довкілля для десятків тисяч подолян та мешканців сусідніх Оболоні, Святошино та Шевченківського районів».