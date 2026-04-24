Лише за один тиждень квітня українське довкілля «збідніло» на понад 10 мільйонів гривень — саме таку суму збитків нарахували фахівці Держекоінспекції

Поки в Кривому Розі завалюють землю пластиком, під Львовом та Конотопом нещадно випилюють дерева. Хто став «рекордсменом» за порушеннями та скільки грошей вже вдалося повернути в бюджет — розповідаємо про головні результати екологічних перевірок по всій країні.

Тиждень у цифрах: понад 500 рейдів та сотні протоколів

З 17 по 23 квітня інспектори працювали в посиленому режимі. За сім днів вони провели 509 перевірок по всій Україні — від лісів до парків і промислових зон. Результат невтішний: складено 434 адміністративні протоколи.

Загалом за порушення правил поводження з природою нараховано 10 мільйонів 676 тисяч гривень збитків. Хоча штрафи поки що виглядають скромно (накладено 111 тис. грн), реальні стягнення за завдану шкоду йдуть активніше — до бюджету за тиждень вдалося повернути майже 3 мільйони гривень.

Кривий Ріг: пластик і хащі замість землі

Найбільший екологічний «удар» зафіксували на Дніпропетровщині. У Кривому Розі інспектори виявили дві величезні ділянки, які просто перетворили на смітник. ПЕТ-пляшки, рослинні відходи та купи непотребу обійдуться порушникам (якщо їх провину доведе поліція) у суму майже 5 мільйонів гривень. Матеріали вже передали правоохоронцям.

Лісовий погром на Сумщині та Львівщині

Дерева продовжують залишатися головною ціллю для нелегальних заробітків:





біля села Грузьке невідомі пустили під пилку 388 дерев. Збитки тут оцінили у . Справою займається Конотопський відділ поліції. На Львівщині: у Яворівському районі ліс зачистили від 169 дерев. Тут порушника вже знайшли — громадянину пред’явили претензію на 844 тисячі гривень.

Миколаїв: «будівництво» посеред парку

У Миколаєві під гарячу руку інспекторів потрапив об’єкт у парку «Перемоги». Там без жодних дозволів поставили тимчасову споруду, паралельно знищивши газон та закидавши територію дошками та тирсою. Оскільки парк є пам'яткою заповідного фонду, «ціна» такої забудови склала понад пів мільйона гривень.