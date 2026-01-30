Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», голова наглядової ради фонду, перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров'я нації Валерій Дубіль та партнер фонду доставили на найгарячіші напрямки фронту 315 швейцарських апаратів для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse. Устаткування вже використовується на стабілізаційних пунктах та польових реанімаціях, де щодня йде боротьба за життя поранених.

«Ручний масаж серця може зайняти 20–40 хвилин — це фізично виснажує медика та згодом знижує ефективність реанімації. Easy Pulse бере цю роботу на себе – підтримує роботу серця на стабпунктах та в польових реанімаціях, звільняючи руки медиків для інших невідкладних дій чи порятунку інших бійців», – розповідає начмед одній із бригад морської піхоти Турок на Покровському напрямку.

За словами Валерія Дубіля, системне посилення фронтової медицини є одним із ключових напрямків роботи фонду: «На передовій немає права на помилку та немає часу на втому. Саме тому ми зосереджуємося на обладнанні, яке реально рятує життя тут і зараз. Easy Pulse – це технологія, яка дає медикам шанс виграти найцінніший час».

Реалізація благодійної ініціативи – апарати Easy Pulse для фронту – стала можливою завдяки підтримці «Епіцентру» та сім'ї Герег.

Портативні реанімаційні пристрої Easy Pulse від швейцарського виробника Schiller AG призначені для ефективного проведення серцево-легеневої реанімації у польових умовах. Сервісне обслуговування обладнання в Україні забезпечує компанія «Медичні індивідуально-оптимальні технології».

Загалом, за час повномасштабного вторгнення фонд «Надія» здійснив 375 місій на передову — передали РЕБи, зарядні станції, старлінки, автомобілі, реанімаційне та інше медичне обладнання підрозділам Сил оборони на Харківському, Донецькому, Запорізькому, Херсонському, Сумському, Миколаївському та Миколаївському.