Це дні, коли ми згадуємо захисників Донецького аеропорту, святкуємо Соборність та схиляємо голови на згадку про юних Героїв Крута. Саме у ці дні, коли історія минулого переплітається з боротьбою сьогодення, у Національній бібліотеці України для дітей сталася подія, яка об'єднала покоління, мистецтво та віру у мирне майбутнє.
Центральною подією став старт нового сезону легендарного Всеукраїнського проекту «Вишиванка для Героя». Ця ініціатива народилася зовсім не в кабінетах, а у серцях маленьких читачів. Ще у 2022 році діти запропонували вишити Рушник перемоги. Тоді ніхто не міг уявити, що ця ідея переросте у потужний рух, до якого приєднаються тисячі людей в Україні та за її межами.
За цей час дитячі руки вже створили вишиванку для генерала Валерія Залужного (що він тепло згадав у своїй книзі) і оберіг для генерала Василя Малюка. Тепер настав час для нової спільної справи. За бажанням дітей та за згодою самого генерала, перші стібки були покладені в сорочку для Кирила Буданова. Для малюків він є символом нового покоління захисників — сміливих, мудрих і непохитних.
Коли вишивка – це більше ніж просто візерунок
Модератор заходу, генеральний директор бібліотеки Алла Гордієнко, наголосила, що кожна нитка у цій сорочці — зашифрована молитва дитини за життя воїна. Під час церемонії навіть прозвучали спеціальні «співанки», написані саме для цього процесу, що надало події особливої урочистості.
Почесними гостями свята стали представники Головного управління розвідки та громадського сектору. Полковник Євген Єрин, звертаючись до присутніх, підкреслив, що для розвідників така підтримка безцінна: «Дитяча творчість мотивує сильніше за будь-які накази». На згадку про зустріч розвідники передали бібліотеці символічні артефакти: прапор, пам'ятну монету та навіть авторські вірші.
Від історії до кіноекрана: зустріч із Кіборгами
Окрім вишивання, на гостей чекала ще одна знакова подія — зустріч із творцями фільму «Кіборги». Дітей відвідали легендарний режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, актор Андрій Ісаєнко та продюсер Олеся Моргунець-Ісаєнко. Розмова про мужність та незламність українських воїнів стала живим продовженням уроку патріотизму.
Приємним моментом стало нагородження Олесі Моргунець-Ісаєнко орденом святої великомучениці Варвари за її віддану працю та вірність справі. Перегляд фільму в рамках туру «Кіно заради Перемоги» не залишив байдужим жодного глядача — після титрів у залі тривали обговорення, а акторів не відпускали без обіймів і питань.
Мрія про спільне чаювання
Завершуючи зустріч, організатори поділилися зворушливою мрією всіх читачів бібліотеки. Діти вірять, що після нашої перемоги всі герої проекту – генерали та захисники – зберуться разом у цих стінах. Вони одягнуть свої сорочки-обереги, сядуть за великий стіл, застелений «Скатертиною Перемоги», яку зараз вишивають у різних куточках країни, і питиму чай, розповідаючи історії, про які зараз доводиться мовчати.
Поки кожен бажаючий може відвідати бібліотеку, взяти голку в руки та вплести свою ниточку у вишиванку для нашого захисника, наближаючи той самий день загальної радості.