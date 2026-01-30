Це дні, коли ми згадуємо захисників Донецького аеропорту, святкуємо Соборність та схиляємо голови на згадку про юних Героїв Крута. Саме у ці дні, коли історія минулого переплітається з боротьбою сьогодення, у Національній бібліотеці України для дітей сталася подія, яка об'єднала покоління, мистецтво та віру у мирне майбутнє.

Центральною подією став старт нового сезону легендарного Всеукраїнського проекту «Вишиванка для Героя». Ця ініціатива народилася зовсім не в кабінетах, а у серцях маленьких читачів. Ще у 2022 році діти запропонували вишити Рушник перемоги. Тоді ніхто не міг уявити, що ця ідея переросте у потужний рух, до якого приєднаються тисячі людей в Україні та за її межами.

За цей час дитячі руки вже створили вишиванку для генерала Валерія Залужного (що він тепло згадав у своїй книзі) і оберіг для генерала Василя Малюка. Тепер настав час для нової спільної справи. За бажанням дітей та за згодою самого генерала, перші стібки були покладені в сорочку для Кирила Буданова. Для малюків він є символом нового покоління захисників — сміливих, мудрих і непохитних.





Коли вишивка – це більше ніж просто візерунок





Модератор заходу, генеральний директор бібліотеки Алла Гордієнко, наголосила, що кожна нитка у цій сорочці — зашифрована молитва дитини за життя воїна. Під час церемонії навіть прозвучали спеціальні «співанки», написані саме для цього процесу, що надало події особливої ​​урочистості.

Почесними гостями свята стали представники Головного управління розвідки та громадського сектору. Полковник Євген Єрин, звертаючись до присутніх, підкреслив, що для розвідників така підтримка безцінна: «Дитяча творчість мотивує сильніше за будь-які накази». На згадку про зустріч розвідники передали бібліотеці символічні артефакти: прапор, пам'ятну монету та навіть авторські вірші.

Від історії до кіноекрана: зустріч із Кіборгами

Окрім вишивання, на гостей чекала ще одна знакова подія — зустріч із творцями фільму «Кіборги». Дітей відвідали легендарний режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, актор Андрій Ісаєнко та продюсер Олеся Моргунець-Ісаєнко. Розмова про мужність та незламність українських воїнів стала живим продовженням уроку патріотизму.

Приємним моментом стало нагородження Олесі Моргунець-Ісаєнко орденом святої великомучениці Варвари за її віддану працю та вірність справі. Перегляд фільму в рамках туру «Кіно заради Перемоги» не залишив байдужим жодного глядача — після титрів у залі тривали обговорення, а акторів не відпускали без обіймів і питань.

Мрія про спільне чаювання

Завершуючи зустріч, організатори поділилися зворушливою мрією всіх читачів бібліотеки. Діти вірять, що після нашої перемоги всі герої проекту – генерали та захисники – зберуться разом у цих стінах. Вони одягнуть свої сорочки-обереги, сядуть за великий стіл, застелений «Скатертиною Перемоги», яку зараз вишивають у різних куточках країни, і питиму чай, розповідаючи історії, про які зараз доводиться мовчати.

Поки кожен бажаючий може відвідати бібліотеку, взяти голку в руки та вплести свою ниточку у вишиванку для нашого захисника, наближаючи той самий день загальної радості.