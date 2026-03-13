Похід до лікаря більше не має асоціюватися з обшарпаними стінами та нескінченними чергами в задушливих коридорах

Депутатка Київради Людмила Ковалевська показала, як виглядає сучасна поліклініка, де комфорт пацієнта та зручність лікаря стоять на першому місці. В одній із лікарень Голосіївського району нарешті з’явилися умови, які можна назвати європейськими: від оновлених амбулаторій до сучасного кол-центру.

Комфорт — це не розкіш, а повага до людей

Якість медицини починається не з операційної, а з порогу поліклініки. Саме таку думку відстоює Людмила Ковалевська. На її переконання, людина, яка приходить за допомогою, має відчувати увагу та бачити порядок, а не занепад.

«Поліклініка — це місце, де людина має отримати своєчасну допомогу, увагу і нормальні, людські умови. Саме тут починається якісна медицина — з доступності, порядку, професійності і поваги до пацієнта», — зазначає Людмила Ковалевська.

Депутатка підкреслює, що зручні крісла у вестибюлі чи світлі кабінети — це не просто «косметика», а важлива частина системи, яка допомагає медикам краще працювати, а хворим — швидше одужувати.





Що саме змінилося: від вестибюлю до Пункту незламності

Завдяки ініціативі фракції «Європейська Солідарність», у 1-й поліклініці Голосіївського району відбулося масштабне оновлення. Тепер пацієнтів зустрічає відремонтований вестибюль, а амбулаторії на першому та четвертому поверхах стали світлими та сучасними.

Особливу увагу приділили комунікації: у закладі створили сучасний кол-центр, щоб записатися до лікаря було простіше. Також не забули про виклики часу — у поліклініці облаштували Пункт незламності, де завжди є світло та тепло.

«Крок за кроком створюємо простір, у якому людям зручно і спокійно — і пацієнтам, і лікарям», — резюмує Людмила Ковалевська.