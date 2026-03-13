Сьогодні під час години запитань до Уряду нардеп Качура звернувся до Премʼєр-міністерки та уряду з питанням яке турбує багатьох українців: «як людині прожити на 3 тисячі гривень пенсії? Як за ці гроші купити ліки, оплатити комунальні послуги та просто забезпечити собі елементарні потреби?». Під час виступу нардеп наочно продемонстрував три купюри по 1 тис. грн. в сесійній залі.

Також депутат зачитав питання від пані Тетяни, яка мешкає на його рідній Сумщині: - «відпрацювала 40 з гаком років, отримую 3000 грн. пенсії. Бо ж зарплат у нас не було великих на Сумщині - ані в колгоспах, ані в бюджетників. Тепер маємо шиш.»

«Ці пенсіонери не працювали прокурорами, суддями, у них немає спецпенсій. Це реальна проблема, з якою щодня живуть наші пенсіонери. І Уряд повинен нарешті діяти та дати чесну відповідь! Ми будемо добиватися приведення пенсій до реального прожиткового мінімуму, а не мінімуму жебракування!» - додав Качура.

Також парламентар зазначив, що вітає ініціативу Уряду щодо підняття вдвічі з 1 вересня стипендію для студентів, - «молодь треба підтримувати. Так, обов’язково, однозначно, але треба не забувати і про пенсіонерів. Про багатьох з них нікому подбати!».