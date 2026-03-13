Весна прийшла, і разом із першим теплом на Житомирщині «розквітли» далеко не проліски

Сніг, що зійшов, оголив сотні тон сміття, яке люди місяцями ховали під білою ковдрою. Екоінспектори б’ють на сполох: кількість нелегальних звалищ росте як на дріжджах, а місцева влада, схоже, не дуже поспішає братися за мітлу та лопати. Найгірша ситуація — прямо в обласному центрі.

Сміттєва статистика: цифри, що шокують

Щойно в Житомирській області розтанув сніг, екоінспектори вирушили в рейди. Результати патрулювань Пункту екологічного контролю №1 виявилися невтішними: на території Поліського округу зафіксували вже 130 великих стихійних звалищ.

Але найсумніше не в тому, що сміття накидали, а в тому, що його майже не прибирають. На сьогодні ліквідовано лише 18 таких ділянок. Це означає, що понад 86% бруду і далі залишається лежати на землі, незважаючи на приписи та вимоги інспекторів.

Житомир — лідер антирейтингу

Основний удар припав на Житомирську міську раду. Фактично кожне друге звалище в регіоні знаходиться саме тут. Лише з початку березня інспектори знайшли в місті 5 нових «сміттєвих точок».

Загальна картина в Житомирській громаді виглядає так:

Виявлено: 59 ділянок зі сміттям.

Прибрано: лише 3 ділянки.

Така «швидкість» роботи (всього 5%) свідчить про те, що комунальні служби та влада реагують на проблему вкрай повільно. Поки папери ходять по кабінетах, відходи отруюють ґрунт та підземні води прямо під ногами містян.

Хто має за це відповідати?

В Екоінспекції Поліського округу нагадують: чисте місто — це не просто бажання, а прямий обов'язок місцевого самоврядування за законом. Саме громада має стежити за тим, щоб на її території не росли гори непотребу.

Екологи наполягають: Житомиру потрібно терміново «прокинутися» від зимової сплячки та почати активно чистити місто. Кожен день зволікання — це нова порція токсинів у нашій землі та воді.