Аудіозапис НАБУ – сфальсифікований та скомпільований. Незалежні експерти мають безперечні докази цього. Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час розгляду апеляції.

«У даних є сильні індикатори зовнішнього втручання та постобробки… Отже, трактувати доріжку як безперервний сирий матеріал не можна. Аудіодоріжка містить сліди постпродакшену», – процитувала Юлія Тимошенко витяг зі звіту експертизи, проведеної Аналітичною платформою цифрових медіа PrismVote Analitics 2025.

За словами лідера «Батьківщини», це ще раз підтверджує замовний характер справи НАБУ.

«У них є вказівки це робити. Тут щокроку порушення», – обурилася Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, лідер «Батьківщини» заявила, що справа проти неї – це політичне замовлення.