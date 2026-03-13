Ще три таких трамваї вийдуть на цей же маршрут найближчим часом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Столиця продовжує оновлювати рухомий склад громадського транспорту. Минулого року місто закупило 8 нових сучасних пасажирських трамвайних вагонів виробництва ТОВ «ТАТРА-ЮГ». 5 із них уже курсують на лінії. Ще 3 – готові вийти на маршрут. І теж курсуватимуть на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони столиці», - повідомив Віталій Кличко.

Мер розповів, що усі вагони мають низьку підлогу. А для маломобільних груп населення передбачений пандус.

За словами Кличка, трамваї оснащені кондиціонуванням та опаленням, системою відеоспостереження та автоматизованою системою оплати проїзду. Також у вагонах є система відеоспостереження для безпеки пасажирів та водія. А двері обладнані світловими та звуковими сигналами.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що в рамках угоди за Проєктом «Міський громадський транспорт України» між Україною та Європейським інвестиційним банком столиця має отримати 85 нових автобусів турецької компанії «Anadolu Isuzu». 40 з них вже надійшли до Києва та працюють на різних маршрутах.



